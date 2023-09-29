日職／有球團開出更高簽約金 孫易磊選日本火腿關鍵原因曝光

今年U18棒球世界盃帶領台灣奪下亞軍的王牌孫易磊，即將以簽約金63萬美金加盟日本火腿鬥士隊，並在10月16日舉辦加盟記者會，本次他也透露，為何簽約火腿的原因及近期的規劃。

孫易磊在U18世界盃的好表現，獲得國內外球團的關注，更有多支大聯盟球隊對其遞出橄欖枝，據悉有球團開出80萬美元的簽約金爭取加盟，不過最後孫易磊決定加入日本火腿，而他也指出關鍵原因，「首先是火腿球團對我的培養計畫，還有開出的條件讓我非常喜歡，主要是球隊對我及家人的照顧都讓我很感動，所以我跟家人討論後，決定與火腿隊簽約。」

結束U18的征戰後，孫易磊隨即就與文化大學報到，並開始進行新的訓練，預計在出國前會代表新北市出戰全運會：「比完U18隔4天就開始做重訓了，到出國前還要增加5公斤，同時還會征戰全運會，但主要的重心還是在增加身體素質。」

此外，他也談及大學多采多姿的生活，並表示仍有小遺憾，「大學變得很自由 是我一直期待的模式，讓我能夠在自己不足的地方，花更多的時間去訓練，按照自己的模式去分配時間，唯一的遺憾就是沒辦法跟隊友們一起打大專盃，本來希望能跟隊友一起帶領文化大學重返王者寶座，可是現在卻要先去日本打拼了，這可能是我比較難過的事。」

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