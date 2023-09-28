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日職／「熱男」松田宣浩淚灑記者會！宣布結束18年職業生涯

聯合新聞網／ 綜合報導
「熱男」松田宣浩(右)宣布引退。 截圖自X
「熱男」松田宣浩(右)宣布引退。 截圖自X

「熱男」松田宣浩本季離開待了17年的軟銀，轉戰讀賣巨人隊，他昨天正式宣布引退，結束18年職棒生涯，今天在引退記者會難過落淚。

現年40歲的松田宣浩參加過兩屆經典賽（2013、2017）和十二強（2015、2019）。日職生涯前17年都效力軟銀，幫助球隊拿下7座總冠軍。他今年轉戰巨人軍，只獲得15打席，打擊率0.071，上次出賽是9月1日。

巨人今天舉辦引退記者會，由坂本勇人代表獻花，松田宣浩也淚灑記者會。他透露9月2日被移出球員名單後，向妻子表達退休想法：「很高興穿著巨人制服結束棒球生涯，我實現了重要目標，就是打到40歲。我為此付出很多努力，我認為「熱男」這個稱號對我來說很重要。」

松田宣浩日職生涯累積301轟、1831安打、991分打點，打擊率2成65，拿到8次三壘金手套獎，是軟銀王朝代表人物之一。他熱情打球的態度備受球迷和隊友喜愛，軟銀42歲老將和田毅透露，「我記得他原本聲音沒那麼大，可能是川崎宗則離隊，我聽說教練要他帶領球隊，這可能讓他有領導球隊的使命感。我覺得他成為球隊代言人，提到軟銀就會想到松田宣浩。」

松田宣浩

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