中職／人氣女優三上悠亞開球！還要當味全龍一日啦啦隊

中職味全龍將於10月8日（日）、10月9日（一）推出強檔壓軸動漫聯名主題日，其中8日首戰更邀請日本超人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami），跨海來台蒞臨天母棒球場擔任開球嘉賓，並將首度站上職棒應援舞台挑戰「一日小龍女」啦啦隊初體驗。

三上悠亞為日本超人氣偶像藝人及網紅，在台灣及全球各地均有廣大支持粉絲，現於個人社群平台合計更擁有超過1400萬粉絲追蹤，此次特別來台為味全龍主題日擔任開球嘉賓，並首度挑戰職棒啦啦隊應援初體驗。

三上悠亞將在開球當天與味全龍專屬啦啦隊「DragonBeauties每日C小龍女」一同站上天母球場一、三壘應援舞台，為龍隊全員及全場球迷帶來最熱情的應援演出。

當日賽前也特別規劃三上悠亞「球衣簽名會」，開放味全龍「狂龍軍」主卡會員優先報名參加，並可獲得三上悠亞現場獨家親簽球衣，賽前於活動舞台也將舉辦三上悠亞見面會，邀請球迷粉絲一睹偶像迷人魅力。

商品推薦

udn討論區