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中職／獅隊音樂祭倒數 好康不只杯袋、手環還有活力蕉

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「Up直播─獅吼音樂祭」好禮包。圖／統一獅隊提供
「Up直播─獅吼音樂祭」好禮包。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今年度主題賽事最終回「Up直播─獅吼音樂祭」，將於10月7日在台南棒球場登場，不僅邀請到美聲歌后周蕙獻聲，更舉辦賽前戶外演唱會，由Z世代唱作新人77Ke柯棨棋、李家皓、郭幼康等樂壇新星展現實力，賽後草地音樂會陣容也令球迷滿心期待。

為讓球迷盡情徜徉音樂祭氛圍、享受節奏搖擺，獅隊也準備入場好禮包，凡持當日賽事票券，即可至贈品兌換處兌換「鋁罐啤酒 / 飲料杯袋」、「LED猛獅發光手環」各乙份，以及來自屏東產地直送的活力香蕉乙條，三品項一次兌換，限量3500組換完為止。

獅隊與屏東南州的「藝隆農產」攜手將台灣美味香蕉帶到棒球場，讓球迷在長時間觀賞比賽之餘，也能即時品嘗香甜Q彈的台灣蕉。

藝隆農產不僅是全台最大香蕉集銷中心，也是統一超商的香蕉供貨商，每年光自產及產銷班農民的採收就高達5千噸，不但提供國內市場需求，就連日本超市與九州地區小學，甚至2020年東京奧運選手村都可見到這些來自屏東的「金黃色身影」，出口外銷最遠更達7千公里外的杜拜。

2023獅吼音樂祭「Unilions X Up直播」入場贈品組 （聯名鋁罐飲料杯袋+LED猛獅發光手環），將連同屏東活力蕉一起於贈品處進行兌換，凡持當日有價票券即可一次兌換三品項，限量3500份換完為止。

身高未滿115公分無購票之孩童及身障外野票 （含陪同者乙位），亦可於贈品處直接兌換活力香蕉一條 （每位每次排隊限兌換乙條，限量兌換）。

主題賽事預售票已於全台統一超商及ibon售票系統開賣，更多詳細內容可在統一獅官方粉絲團查詢。

統一獅 棒球

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