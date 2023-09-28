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MLB／千賀滉大新人年200K日投第4人 1數據並肩野茂英雄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大都會隊投手千賀滉大本季最後一次登板，先發5局失2分投出8次三振，旅美第一年就達成單季200K的紀錄。 美聯社
大都會隊投手千賀滉大本季最後一次登板，先發5局失2分投出8次三振，旅美第一年就達成單季200K的紀錄。 美聯社

大都會隊投手千賀滉大本季最後一次登板，先發5局失2分投出8次三振，旅美第一年就達成單季200K的紀錄，日本投手史上第4人，加上2字頭的防禦率更是史上第2人，與野茂英雄並肩。

今天大都會隊與馬林魚隊之戰，千賀滉大登板先發，剛開賽就被柏蒂（Jon Berti）敲出一發陽春砲，但很快回穩，從1局上最後1個出局數開始，連續投出5次三振，3局上最後出局數也是三振，達陣單季200K。

千賀滉大接著在4局上被桑契斯（Jesus Sanchez）敲出陽春砲再次掉分，但隊友在下半局追平比數，千賀最終以96球投完5局退場，被敲3安有2發全壘打，另有8次三振、3次四壞保送，無關勝敗。

千賀滉大今年球季累積202次三振，是繼野茂英雄、松坂大輔、達比修有後，第4位新人年就200K的日本投手，投了166.1局達到規定局數則是第5人，上述3名投手再加上前田健太。

而千賀滉大防禦率收在2.98，成為繼1995年野茂英雄後，第2位新人年200K加上2字頭防禦率的日本投手；而日本投手新人年最多勝是野茂與松坂並列的13勝，千賀則是停在12勝（7敗）。

第4局打完2：2平手後，雙方都沒能得分，直到9局上馬林魚隊靠著2支安打、2次盜壘成功，無人出局攻上二三壘，接著大都會隊祭出故意四壞保送，接著因失誤、安打丟掉2分，讓馬林魚隊以4：2帶走勝利。

千賀滉大 大都會 馬林魚

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