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中職／改寫凱薩神紀錄！富藍戈連續46.1局無責失

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊富藍戈連續46.1局無責失分，寫下中職新紀錄。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊富藍戈連續46.1局無責失分，寫下中職新紀錄。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今晚以1：0完封統一獅隊，除了肯特先發6.1局無失分，「火球男」富藍戈更是後援1.1局守住勝利，連續46.1局無責失分超越「神獸」凱薩的聯盟紀錄，也推升自己保持的連續場次無責失分紀錄。

悍將靠著王勝偉在7局下的陽春砲取得領先，勝利組跨局上班，曾峻岳在7局上2出局登板解除危機，8局上投到2出局後也出現三壘有人，換富藍戈打卡上班。

富藍戈先三振掉羅暐捷，9局續投又投出三上三下，三振掉林益全結束比賽，1.1局沒有掉分，無安打，防禦率下修到0.91，拿下本季第4次救援成功。

富藍戈從5月21日至今，連續46.1局沒有責失分，超越2004年前獅隊洋投凱撒所締造連45局無責失分的紀錄，連續35場無責失分也是史上第一，原紀錄為31場（2014年Lamigo隊米吉亞、2023年獅隊劉軒荅）。

富邦悍將隊富藍戈連續46.1局無責失分，寫下中職新紀錄。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊富藍戈連續46.1局無責失分，寫下中職新紀錄。圖／富邦悍將隊提供

曾峻岳 富邦悍將 統一獅 王勝偉

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