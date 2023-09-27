中職／王勝偉轟破完全比賽 悍將1：0完封獅隊擺脫墊底

中華職棒上周才上演過用全壘打破完全比賽的戲碼，今晚換富邦悍將隊當主角，而王勝偉的這發陽春砲不僅轟破克維斯的無安打，還是一發致勝轟，幫助悍將以1：0擊敗統一獅隊，悍將3連勝、獅隊3連敗，兩隊互換排名，悍將擺脫墊底。

悍將前6局被克維斯壓得死死的，連續19人次都無法上壘，直到7局上1出局後，王勝偉的一發左外野全壘打，突破0：0局面，也是個人本季首轟。

無獨有偶，22日中信兄弟隊艾士特的完全比賽狀態也維持了6.1局，但遭到味全龍隊吉力吉撈．鞏冠轟破，不同的是，最終是兄弟3：1奪勝。

克維斯的完全比賽、無安打、完封都被一併打破，但仍投完了7局，僅被敲2支安打，另一支是近期「復活」的高國輝所敲出，丟掉1分，另有7次三振、沒有保送。

悍將先發投手肯特6.1局被敲6支安打，6局上出現滿壘、7局上開局被連敲2安，都沒有掉分，只不過球隊分數在退場後才進帳，雖然不用悲情吞敗，但也沒有勝投入袋，防禦率下降到3.34，在防禦率榜超越德保拉爬到第4。

終結者曾峻岳在8局提前上班解圍，投1局無失分，拿下本季第2次後援勝，富藍戈救援1.1局無失分，2次三振包含再見三振，進帳第4次救援成功。

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