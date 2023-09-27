亞運棒球／林立、鄭宗哲開轟 中華隊練習賽10:3大勝中國

中華成棒代表隊備戰杭州亞運，今天與中國大陸隊進行練習賽，也是正式比賽開打前的最後實戰，林立的狀況被視為觀察重點，今天用陽春砲、雙安都長打回應，中華隊終場以10：3擊敗中國。

林立在9月7日的比賽跑壘強力衝撞林智勝，導致輕微腦震盪，雖在9月10日短暫出賽，但因持續有頭暈的狀況，能否前往亞運一度成疑，最終仍隨團隊出征，身體狀況一直備受關注。

中華隊申皓瑋。圖／中華奧會提供

中華隊今天與大陸交手，總教練吳思賢賽前提到特別要觀察的是林立的狀況，今天擔任先發指定打擊、第3棒出賽，林立單場4支2，包括1支全壘打、1支二壘打；林安可以及替補出賽的林家正也都有雙安打，鄭宗哲也有一發兩分砲。

中華隊此役投手輪番上陣，依序是王彥呈2局以及陳柏毓、古林睿煬、賴柏瑋、劉致榮各投1局都未失分，王政浩被敲3安打、失1分；潘文輝負責第9局演練突破僵局制，被敲2安打、1保送，送回壘包上兩名跑者，紀錄上失2分。

中華棒球隊練習賽前與中國大陸合影。 圖/中華奧會提供

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