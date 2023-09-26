中職／詹子賢再見安 助兄弟擊敗桃猿

中職中信兄弟今天與樂天桃猿隊交手，兄弟隊比賽前半段一路領先，桃猿隊9局上扳平比數，9局下兄弟靠著詹子賢敲出再見安打以6比5拿下勝利，詹子賢獲選單場MVP。

中華職棒中信兄弟隊今天在主場洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，兄弟讓余謙回到先發出賽，余謙前2局只讓桃猿隊打者靠著保送上壘、沒有失分；余謙3局上2人出局後被陳俊秀敲出陽春砲，但沒有再讓桃猿隊打者延續攻勢。

兄弟今天開賽就有得分攻勢，1局下王威晨率先敲出安打，靠著滾地球、王政順安打先馳得點，2局下周思齊敲出安打，江坤宇、岳東華都選到四壞保送，高宇杰安打、一棒2分幫助球隊拉大領先差距。

兄弟隊5局下再起攻勢，岳政華、王政順接連安打，1人出局後周思齊選到保送攻占滿壘，江坤宇再選到保送擠回1分，陳文杰高飛犧牲打送回團隊第5分。

桃猿隊前7局僅拿1分，8局上陳俊秀敲出個人單場第2轟，陽春砲幫助球隊追分，9局上桃猿隊再起攻勢，陳晨威3分砲、一棒扳平比數。

兄弟9局下2人出局後岳政華、許基宏都敲出安打，詹子賢再見安打幫助球隊拿下勝利，詹子賢獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟隊先發投手余謙今天總計投3局被敲1轟，失掉1分責失分、無關勝敗，呂彥青後援登板，投1局失掉3分、拿下勝投。

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