中職／高國輝38歲生日致勝全壘打 悍將屠龍最大功臣

富邦悍將隊今天在新莊球場迎戰味全龍隊，高國輝退休進入倒數階段，用球迷最熟悉的全壘打為球隊打下江山，也送給自己最棒的生日禮物，悍將終場1：0獲勝，最近2連勝。

今天是高國輝38歲生日，擔任悍將先發4棒指定打擊，面對龍隊先發投手伍鐸，首局界外飛球出局，4局下揮出左外野陽春砲，本季第4轟、生涯第171轟出爐，生涯第3次在生日當天締造全壘打（前兩次2015年9月26日、2020年9月26日，對手都是統一獅隊），成為聯盟最多壽星全壘打紀錄。

高國輝6局下揮出三壘滾地球出局、8局下遭三振，全場4打數1安打，關鍵全壘打攻下兩隊唯一分數，本季第3次獲選單場MVP。

悍將洋投恩力先發6局，被揮出兩支安打、保送4次，優質先發奪下中職首勝，終止2連敗；王尉永、富藍戈、曾峻岳各投1局未失分，曾峻岳第18場救援成功，追平龍隊林凱威，並列全聯盟第2，落後中信兄弟隊呂彥青3場。

伍鐸先發6.2局，被揮出5支安打、失1分，同樣優質先發，不過不敵高國輝致命全壘打，本季戰績掉到3勝3敗。

林凱威退出杭州亞運後，今天首次登板，中繼0.1局只投兩球退場。

高國輝生日開轟率悍將搶勝 獲MVP球迷高唱紅蜻蜓

【中央社／26日電】

中職富邦悍將隊讓今天過38歲的壽星高國輝先發出賽，高國輝4局下開轟、生涯第3次在生日當天開轟成最好的生日禮物，率隊以1比0擊敗味全龍隊，高國輝站上頒獎台，球迷高唱「紅蜻蜓」。

中職富邦悍將隊球星高國輝月初宣布今年球季結束後引退，球團預計在9月30日幫他舉行引退儀式。高國輝昨天升上一軍、今天過38歲生日，悍將在主場新莊棒球場迎戰味全龍隊，讓高國輝先發扛4棒、打指定打擊。

高國輝1局下敲出一壘方向界外飛球出局，4局下從龍隊先發投手伍鐸手中敲出陽春砲，為個人本季第4轟，也是生涯第3次在生日當天開轟，前2次為2020年、2015年，生日當天累計敲3轟是聯盟紀錄。

悍將投手恩力今天先發用98球投6局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、4次四壞保送，無失分，好投壓制拿下中職生涯首勝。

高國輝今天敲出個人本季第4轟，生日當天敲3轟成「壽星全壘打王」，也是個人中職生涯第171轟，成為今晚比賽的勝利打點。

高國輝賽後走上頒獎台，現場球迷高唱「紅蜻蜓」，高國輝跟球迷說，「好久不見，很慶幸自己有把握機會」。

高國輝接受主場MVP訪問時提到，生日當天開轟都印象深刻，2020年生日當天，賽前許願希望可以打雙響砲，今年賽前也許願希望可以開轟，很開心願望成真。

現場球迷高喊「不要退、不要退」，高國輝苦笑說，就像剛剛隊友慶祝時潑在自己身上的水一樣，「已經收不回了」。

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