中職／二軍雄鷹黃勃睿完投勝 桃猿新秀邱鑫首打席敲安

中職二軍例行賽台鋼雄鷹投手黃勃睿今天用108球完投9局僅失1分，好投壓制率隊以10比1擊敗樂天桃猿隊；樂天桃猿隊新秀邱鑫比賽後半段替補上場，二軍首打席就敲安打。

台鋼雄鷹隊二軍今天與樂天桃猿隊交手，雄鷹隊派出去年選秀落選、以自主培訓合約加入球隊的投手黃勃睿先發。

黃勃睿開賽稍微有狀況，1局下被楊家勝敲出全壘打，接著投出保送，但及時回穩、沒有擴大失分危機，2局下2人出局後先投出保送，接著被敲出安打攻占得點圈、但力守不失分。

黃勃睿3局過後越投越穩，今天總計用108球完投9局，被敲出6支安打，包括1發全壘打，投出1次三振、2次保送，失掉1分責失分，完投拿下個人本季第4勝。

雄鷹隊今天打線發揮，團隊敲出12支安打，今年季中透過交易案從桃猿隊轉隊至雄鷹隊的野手藍寅倫今天先發扛4棒、守左外野，單場4打數敲出2支安打，貢獻1分打點、有2得分；一壘手王博玄今天也有單場2安2打點好表現。

桃猿隊陣中新秀、今年U18世界盃棒球賽國手邱鑫今天比賽6局攻守交換時接替上場守右外野，8局敲出中外野方向安打，二軍首打席就有表現。

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