日職／火腿伊藤大海119球仍續投被打爆 新庄剛志解釋不換原因

日本火腿隊投手伊藤大海昨天迎來本季最終戰，面對樂天金鷲隊前8局用119球只失1分，沒想到第9局熱血續投被打爆，投了139球後退場休息，火腿最終以1：9輸球。

伊藤大海和樂天隊田中將大上演精采投手戰，雙方以1：1平手進入第9局。伊藤9局熱血續投，結果被敲長打再丟觸身球，對手短打推進後，又投出保送形成滿壘，接著被敲安失掉第2分，教練團仍按兵不動。伊藤最終遭小深田大翔長打狙擊退場，火腿單局失8分，有5分計在伊藤身上。

監督新庄剛志賽後解釋9局上不換投原因，「這是他本季最後一場先發，他將來必須成為王牌投手，我希望他讓現場球迷看到『這就是伊藤大海』。」

伊藤大海受訪時則說，「我很高興9局上能登上投手丘，雖然無法投完比賽。」伊藤大海和田中將大都來自駒澤大學附屬苫小牧高等學校，這是兩人生涯首度對決，他說，「我從田中身上學到很多東西，所以要表達感激之情。」

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