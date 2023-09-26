快訊

日本水產品逾萬公斤邊境遭攔 食藥署曝最新氚監測情形

恐怖巧合！桃女騎士遭撞亡 父去年也才死於天虹科技副總輪下

4歲女童溺水…26歲哥「見死不救」 淡定喝飲料旁觀影片曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／火腿伊藤大海119球仍續投被打爆 新庄剛志解釋不換原因

聯合新聞網／ 綜合報導
伊藤大海(左)、新庄剛志(右)。 截圖自X
伊藤大海(左)、新庄剛志(右)。 截圖自X

日本火腿隊投手伊藤大海昨天迎來本季最終戰，面對樂天金鷲隊前8局用119球只失1分，沒想到第9局熱血續投被打爆，投了139球後退場休息，火腿最終以1：9輸球。

伊藤大海和樂天隊田中將大上演精采投手戰，雙方以1：1平手進入第9局。伊藤9局熱血續投，結果被敲長打再丟觸身球，對手短打推進後，又投出保送形成滿壘，接著被敲安失掉第2分，教練團仍按兵不動。伊藤最終遭小深田大翔長打狙擊退場，火腿單局失8分，有5分計在伊藤身上。

監督新庄剛志賽後解釋9局上不換投原因，「這是他本季最後一場先發，他將來必須成為王牌投手，我希望他讓現場球迷看到『這就是伊藤大海』。」

伊藤大海受訪時則說，「我很高興9局上能登上投手丘，雖然無法投完比賽。」伊藤大海和田中將大都來自駒澤大學附屬苫小牧高等學校，這是兩人生涯首度對決，他說，「我從田中身上學到很多東西，所以要表達感激之情。」

伊藤大海 新庄剛志 日本火腿

相關新聞

日職／火腿伊藤大海119球仍續投被打爆 新庄剛志解釋不換原因

日本火腿隊投手伊藤大海昨天迎來本季最終戰，面對樂天金鷲隊前8局用119球只失1分，沒想到第9局熱血續投被打爆，投了139球後退場休息，火腿最終以1：9輸球。 伊藤大海和樂天隊田中將大上演精采投手

中職／艾里歐、魏碩成屠獅 兄弟只差龍頭猿隊半場勝差

中信兄弟隊今天在台中洲際球對統一獅隊進行補賽，洋投艾里歐先發5.2局失1分，魏碩成中繼1.1局連續解決4名打者、飆出3K...

日職／台將同場對決 宋家豪三振王柏融

日職樂天金鷲隊投手宋家豪今天再對上火腿隊野手王柏融扳回一城，讓王柏融吞下三振，宋家豪今天後援投1局無失分無關勝敗，樂天隊...

中職／李多慧被直擊6男圍繞進出夜店 經紀人這樣回應

樂天桃猿隊韓籍啦啦隊成員李多慧來台發展後人氣飆漲，近日更是行程滿檔，她在個人YT頻道自曝上個月只待首爾5天，因此有在台灣找房子的想法。她最近則被週刊直擊前往台北信義區夜店，直到凌晨2點才離開。

中職／DJ SODA為樂天桃猿開球 襲胸風波後首訪台

樂天桃猿9月29日將舉辦「月娘趴」，邀請來自南韓知名女DJ SODA開球，她除了音樂造詣高人一等之外，更有迷人外表及火辣身材，在Girls Day特別擔任樂天桃猿的球衣大使，前陣子到台灣表演時，大批粉

中職／全壘打王的傳奇終章 高國輝引退主題特展倒數

富邦悍將隊球星高國輝引退主題日「完美輝擊： MY HERO」將在9月30日、10月1日登場，球團將為他舉辦「完美輝擊： ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦