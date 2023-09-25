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中職／艾里歐、魏碩成屠獅 兄弟只差龍頭猿隊半場勝差

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
兄弟隊洋投艾里歐先發5.2局失1分，奪下本季第3勝。圖／中信兄弟隊提供
兄弟隊洋投艾里歐先發5.2局失1分，奪下本季第3勝。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天在台中洲際球對統一獅隊進行補賽，洋投艾里歐先發5.2局失1分，魏碩成中繼1.1局連續解決4名打者、飆出3K，兄弟終場2：1擊敗獅隊，下半季排名雖居第3，但只落後排名第1的樂天桃猿隊半場勝差。

獅隊左投江承諺開賽不穩，1局下保送岳政華，再對陳子豪、許基宏連續觸身球形成滿壘，接著保送江坤宇奉送1分。

5局下，兄弟攻勢再起，1出局後陳子豪二壘打、許基宏安打攻占一、三壘，獅隊換上第2任投手姚杰宏，出現暴投讓陳子豪跑回本壘。

獅隊打線面對艾里歐，前5局無法破蛋，6局上陳傑憲獲保送，林益全安打，二壘打攻下1分；在2出局二、三壘有人時，魏碩成板化解危機。

獅隊追成1：2後，最後3局掛零，終場以1分之差落敗。

艾里歐先發5.2局，被揮出5支安打、失1分，奪下本季第3勝；魏碩成7局上再登板，連飆3次三振完成1.1局中繼任務，本季首次獲選單場MVP。

吳俊偉、 呂彥青各投1局未失分，分別拿到本季第23次中繼成功、21次救援成功，都在全聯盟排名第1。

江承諺先發4.1局被揮出3支安打，6次四死球包括兩次觸身球，失兩分吞敗。

獅隊41歲老將潘威倫今天升上一軍，後援3局連續解決9名打者，投出3次三振，投球內容相當完美。

兄弟隊洋投艾里歐先發5.2局失1分，奪下本季第3勝。圖／中信兄弟隊提供
兄弟隊洋投艾里歐先發5.2局失1分，奪下本季第3勝。圖／中信兄弟隊提供

陳子豪

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