日職／台將同場對決 宋家豪三振王柏融

日職樂天金鷲隊投手宋家豪今天再對上火腿隊野手王柏融扳回一城，讓王柏融吞下三振，宋家豪今天後援投1局無失分無關勝敗，樂天隊終場以9比1拿下勝利。

日本職棒例行賽樂天金鷲隊今天與北海道日本火腿鬥士隊交手，火腿隊台灣好手王柏融今天沒有排賽先發打序中。

樂天隊1局上小深田大翔率先敲出安打，靠著滾地球、島內宏明高飛犧牲打先馳得點，火腿隊6局下靠著田宮裕涼陽春砲扳平比數。

兩隊8局打完1比1僵持不下，樂天隊9局上再起攻勢，岡島豪郎敲出二壘打，鈴木大地獲得觸身球保送，靠著犧牲打、故意四壞保送攻占滿壘，銀次敲出左外野方向安打送回超前分，小深田大翔二壘打再拿2分。

樂天隊攻勢延續，島內宏明適時安打再添1分，淺村榮斗安打推進，滿壘時選到保送擠回1分，鈴木大地單局第2次打擊機會，敲出清壘三壘打、一棒3分幫助球隊拉大領先差距，樂天隊單局攻下8分、奠定勝基。

樂天隊9局下換上台灣投手宋家豪登板後援，讓首名打者敲出中外野方向飛球出局，接著火腿隊換上王柏融代打，宋家豪三振王柏融，再讓清宮幸太郎敲出左外野方向飛球出局、完成投球任務。

宋家豪與王柏融在22日比賽中也有對決，當時王柏融從宋家豪手中敲出左外野方向安打，今天宋家豪三振王柏融。

宋家豪今天總計用8球投1局，沒被敲出安打、沒有四壞保送，投出1次三振、無失分，最快球速147公里，無關勝敗。

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