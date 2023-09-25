中職／李多慧被直擊6男圍繞進出夜店 經紀人這樣回應

樂天桃猿隊韓籍啦啦隊成員李多慧來台發展後人氣飆漲，近日更是行程滿檔，她在個人YT頻道自曝上個月只待首爾5天，因此有在台灣找房子的想法。她最近則被週刊直擊前往台北信義區夜店，直到凌晨2點才離開。

李多慧球場上的活力及精湛舞技吸引無數粉絲，在台灣廣告代言、電視節目通告接不停。《鏡週刊》直擊她9月16日離開球場後，在6位男子圍繞下前往信義區夜店，直到凌晨2點才離開，似乎玩得很開心，隨後就回到大安區某住處。

對此，樂天啦啦隊經紀人表示：「上星期多慧在韓國的YouTube拍攝團隊來台灣取材，晚上台灣經紀公司的工作人員盡地主之誼，帶他們去體驗台灣夜店文化。而民宅是臨時短期租的，租1個月供團隊拍片而已。」

樂天桃猿將在10月7日、8日舉辦「Rakuten Girls辣酷甜趴」，李多慧將在10月8日比賽4局上結束後進行來台生涯第4度「個舞」Solo秀，讓許多粉絲十分期待。

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