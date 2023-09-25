中職／李多慧被直擊6男圍繞進出夜店 經紀人這樣回應
樂天桃猿隊韓籍啦啦隊成員李多慧來台發展後人氣飆漲，近日更是行程滿檔，她在個人YT頻道自曝上個月只待首爾5天，因此有在台灣找房子的想法。她最近則被週刊直擊前往台北信義區夜店，直到凌晨2點才離開。
李多慧球場上的活力及精湛舞技吸引無數粉絲，在台灣廣告代言、電視節目通告接不停。《鏡週刊》直擊她9月16日離開球場後，在6位男子圍繞下前往信義區夜店，直到凌晨2點才離開，似乎玩得很開心，隨後就回到大安區某住處。
對此，樂天啦啦隊經紀人表示：「上星期多慧在韓國的YouTube拍攝團隊來台灣取材，晚上台灣經紀公司的工作人員盡地主之誼，帶他們去體驗台灣夜店文化。而民宅是臨時短期租的，租1個月供團隊拍片而已。」
樂天桃猿將在10月7日、8日舉辦「Rakuten Girls辣酷甜趴」，李多慧將在10月8日比賽4局上結束後進行來台生涯第4度「個舞」Solo秀，讓許多粉絲十分期待。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 柔道搶下2金 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 籃球賽程、戰績與比分表
▪ 棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言