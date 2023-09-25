快訊

亞運柔道／女王感謝男神！連珍羚：楊勇緯是繼續走下去的動力

下班小心！5縣市發布大雨特報 恐一路下至晚間

明揚大火廠商遭檢方聲請假扣押 屏東地院今裁定駁回

中職／李多慧被直擊6男圍繞進出夜店 經紀人這樣回應

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。 報系資料照
李多慧。 報系資料照

樂天桃猿隊韓籍啦啦隊成員李多慧來台發展後人氣飆漲，近日更是行程滿檔，她在個人YT頻道自曝上個月只待首爾5天，因此有在台灣找房子的想法。她最近則被週刊直擊前往台北信義區夜店，直到凌晨2點才離開。

李多慧球場上的活力及精湛舞技吸引無數粉絲，在台灣廣告代言、電視節目通告接不停。《鏡週刊》直擊她9月16日離開球場後，在6位男子圍繞下前往信義區夜店，直到凌晨2點才離開，似乎玩得很開心，隨後就回到大安區某住處。

對此，樂天啦啦隊經紀人表示：「上星期多慧在韓國的YouTube拍攝團隊來台灣取材，晚上台灣經紀公司的工作人員盡地主之誼，帶他們去體驗台灣夜店文化。而民宅是臨時短期租的，租1個月供團隊拍片而已。」

樂天桃猿將在10月7日、8日舉辦「Rakuten Girls辣酷甜趴」，李多慧將在10月8日比賽4局上結束後進行來台生涯第4度「個舞」Solo秀，讓許多粉絲十分期待。

李多慧

相關新聞

中職／李多慧被直擊6男圍繞進出夜店 經紀人這樣回應

樂天桃猿隊韓籍啦啦隊成員李多慧來台發展後人氣飆漲，近日更是行程滿檔，她在個人YT頻道自曝上個月只待首爾5天，因此有在台灣找房子的想法。她最近則被週刊直擊前往台北信義區夜店，直到凌晨2點才離開。

日職／日媒曝火腿將續留2洋將和新庄剛志 未提到王柏融

火腿隊本季可能再度敬陪末座，近期已展開下季洋將布局。日媒《Sponichi Annex》報導，球團預計續留洋投龐塞（Cody Ponce）和洋捕手馬丁尼茲（Ariel Martinez），還希望新庄剛

中職／DJ SODA為樂天桃猿開球 襲胸風波後首訪台

樂天桃猿9月29日將舉辦「月娘趴」，邀請來自南韓知名女DJ SODA開球，她除了音樂造詣高人一等之外，更有迷人外表及火辣身材，在Girls Day特別擔任樂天桃猿的球衣大使，前陣子到台灣表演時，大批粉

中職／全壘打王的傳奇終章 高國輝引退主題特展倒數

富邦悍將隊球星高國輝引退主題日「完美輝擊： MY HERO」將在9月30日、10月1日登場，球團將為他舉辦「完美輝擊： ...

中職／胡智爲、艾璐浪漫放電 高志綱指導金寶拉開球

統一獅隊前天、昨天在台南球場舉辦「HEROINE英雄主題日」活動，一共吸引11103名球迷進場，獅隊指出，UniGirl...

中職／陳仕朋投滿百局 連5季達陣

富邦悍將隊陳仕朋今年投球局數累積101.1局，達成連續5年投球局數破百的個人里程碑，現役球員第3人，每年投滿百局是他每年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦