中職／DJ SODA為樂天桃猿開球 襲胸風波後首訪台

樂天桃猿9月29日將舉辦「月娘趴」，邀請來自南韓知名女DJ SODA開球，她除了音樂造詣高人一等之外，更有迷人外表及火辣身材，在Girls Day特別擔任樂天桃猿的球衣大使，前陣子到台灣表演時，大批粉絲擠爆會場，超高人氣即將席捲全猿主場。

SODA可人的外型加上一頭俏麗的短髮加上姣好的身材，經常受邀到東南亞各地去做巡迴表演。泰國粉絲上傳SODA表演的影片在亞洲爆紅，如今的SODA在韓國幾乎已經是無人不知、無人不曉。在網路上爆紅的SODA現在也已轉型成為藝能界的明星，時常接受電視台的邀請，7月15日第二次造訪台灣，當時有很多粉絲熱情的參加見面盛會。

DJ SODA8月在日本大阪一場音樂活動上遭多人當眾抓胸，儘管嫌犯已自首，仍有不少辱罵留言持續攻擊她。後來她痛揭自己兒時遭性侵、長大被性騷的不堪往事，許多粉絲都湧入社群留言鼓勵。

8月底樂天桃猿邀她擔任Girls Day的看板人物，當時全猿主場豎立巨幅SODA的球衣穿搭美照，吸引萬人看球，許多球迷許願可以在桃園棒球場看到她為桃猿開球，沒想到這個願望真的實現。

為了保持良好身形，SODA熱愛運動，不過接觸棒球還是第一次，她說：「韓國的中秋節也是很大節慶喔！我們都在中秋節吃很豐盛的美食，很開心今年可以在台灣的中秋節跟大家見面，一起來樂天棒球場跟我開出好球吧！」

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