中職／DJ SODA為樂天桃猿開球 襲胸風波後首訪台
樂天桃猿9月29日將舉辦「月娘趴」，邀請來自南韓知名女DJ SODA開球，她除了音樂造詣高人一等之外，更有迷人外表及火辣身材，在Girls Day特別擔任樂天桃猿的球衣大使，前陣子到台灣表演時，大批粉絲擠爆會場，超高人氣即將席捲全猿主場。
SODA可人的外型加上一頭俏麗的短髮加上姣好的身材，經常受邀到東南亞各地去做巡迴表演。泰國粉絲上傳SODA表演的影片在亞洲爆紅，如今的SODA在韓國幾乎已經是無人不知、無人不曉。在網路上爆紅的SODA現在也已轉型成為藝能界的明星，時常接受電視台的邀請，7月15日第二次造訪台灣，當時有很多粉絲熱情的參加見面盛會。
DJ SODA8月在日本大阪一場音樂活動上遭多人當眾抓胸，儘管嫌犯已自首，仍有不少辱罵留言持續攻擊她。後來她痛揭自己兒時遭性侵、長大被性騷的不堪往事，許多粉絲都湧入社群留言鼓勵。
日本の大阪ミュージックサーカスフェスティバルで公演を終えましたがその時に凄く悲しい出来事がありました。— djsoda (@dj_soda_) August 14, 2023
ファンの方々ともっと近くで楽しんでもらうために、
私が公演の最後の部分でいつものようにファンの方々に近づいた時、
数人が突然私の胸を触ってくるというセクハラを受けました。 pic.twitter.com/fuidZ0sliD
8月底樂天桃猿邀她擔任Girls Day的看板人物，當時全猿主場豎立巨幅SODA的球衣穿搭美照，吸引萬人看球，許多球迷許願可以在桃園棒球場看到她為桃猿開球，沒想到這個願望真的實現。
為了保持良好身形，SODA熱愛運動，不過接觸棒球還是第一次，她說：「韓國的中秋節也是很大節慶喔！我們都在中秋節吃很豐盛的美食，很開心今年可以在台灣的中秋節跟大家見面，一起來樂天棒球場跟我開出好球吧！」
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