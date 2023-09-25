中職／胡智爲、艾璐浪漫放電 高志綱指導金寶拉開球

統一獅隊前天、昨天在台南球場舉辦「HEROINE英雄主題日」活動，一共吸引11103名球迷進場，獅隊指出，UniGirls特別規劃一系列活動演出、簽名會和拍照會，讓所有蒞臨現場的球迷感受到女神魅力，本次活動結合主題，也將台南球場變裝成粉紅色系主題佈景，讓球場充滿許多浪漫粉紅泡泡的風格，視覺上別具一番。

連續兩天UniGirls簽名會活動，限額60組球迷參加，鐵粉為了能夠參與簽名會活動，在活動前兩天已在萊恩酷商品部前排隊，等候索取參加號碼牌，讓UniGirls十分感動。

妮妮前天擔任開球嘉賓，捕手是她加入UniGirls後就很喜歡的「餅總」林岳平，UniGirls也特別設計團體隊形變化開出，林岳平與UniGirls全員20位合影，引起看台球迷羨慕聲不斷，當下成為全場最幸福的人。

昨天壓軸活動，特別邀請「韓國最美模特兒」、IG有百萬追蹤的網紅金寶拉開球，讓台灣球迷近距離感受她的魅力，也成為本次活焦點之一。

金寶拉展現親和力，賽前在與獅隊豪華季票球迷進行拍照見面會、一起比愛心，賽前開球指導及捕手也由獅隊首席教練高志綱指導。

金寶拉表示：「這是第一次來到台南，也是第一次進場欣賞職棒賽事，來到球場看到許多熱情球迷，感到十分特別，從開球、見面會到看台拋送簽名球到一起欣賞完整場賽事，真是很特別的經驗」。

昨天賽後表演活動更是浪漫放電閃光演出，由胡智爲、艾璐情歌浪漫對唱，彷彿回到當初結婚時刻的氛圍，充滿幸福的表演，讓球迷感到十分開心。

胡智爲表示：「很高興能夠和老婆一起參與這個活動，其實對於老婆挑戰女團長任務，從上周客場就知道她會去練習，其實自己也都會觀察她的表現，到周六真正站上看台帶動，感受到他的進步，也常常鼓勵他勇於去嘗試各種挑戰，做了才知道自己的極限，也很支持她給他鼓勵。」

UniGirls隊長YUKI表示，連續兩天看到許多球迷進場支持，甚至有球迷熬夜排隊就是為了參加簽名會，心中很感動。

她說，每個成員當初設定很多挑戰任務，大家互相支援為每個表演盡心盡力的排練，就是想把最好的一面呈現出來，希望球迷能感受到他們的用心，也希望大家能一起分享她們努力的過程，讓更多人愛上UniGirls。 胡智爲（左）、艾璐情歌浪漫對唱，讓獅迷十分開心。圖／統一獅隊提供 UniGirls成為「HEROINE英雄主題日」的主軸，釋放女神魅力。圖／統一獅隊提供 「韓國最美模特兒」金寶拉轟動全場。圖／統一獅隊提供 「韓國最美模特兒」金寶拉轟動全場。圖／統一獅隊提供 UniGirls成為「HEROINE英雄主題日」的主軸，釋放女神魅力。圖／統一獅隊提供 獅隊首席教練高志綱（右）和金寶拉開心合影。圖／統一獅隊提供 「韓國最美模特兒」金寶拉轟動全場。圖／統一獅隊提供

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