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中職／悍將終結9連不勝 丘總：贏得很辛苦
富邦悍將隊今晚以3：1擊敗樂天桃猿隊，終止近期7連敗、9連不勝的低潮，總教練丘昌榮說：「贏得很辛苦。」敲出關鍵安打的李宗賢希望，球隊能藉此想起贏球的感覺。
悍將隊投手郭俊麟前兩場出賽都是後援，今天重返先發，繳出5局被敲6支安打、失1分的成績，丘總表示：「內容不錯，不過用球數多一點。」郭俊麟投了88球被換下，「投手教練這邊有觀察到，球路開始偏高。」
郭俊麟未來可能還是會中繼、先發兩邊跑，丘昌榮表示，如果球隊洋投無法投1休4，在賽程密集的時候，郭俊麟跟江國豪就要分攤先發，而當先發沒辦法吃下夠多局數時，「牛棚可能還是需要他們支援。」
悍將隊前9戰8敗1和，今天終於止敗，丘昌榮表示：「希望我們的球員，無論順境還是逆境，都能再穩定一點，打擊落差比較大，贏球就很辛苦，我們教練、選手都要更努力，變得更穩定。」
在7局下敲回超前安的李宗賢則表示，近期球隊戰績沒那麼好，「每天來到球場就告訴自己，把不好的感覺丟掉，不然律動、對戰投手就無法隨心所欲，不要去想，把拚勁拿出來。」
今天4打數3安打之後，李宗賢的打擊率又回升到3成21，逼近打擊榜第二廖健富的3成22，但目前第一還是梁家榮的3成32，這個獎項競爭激烈，李宗賢說：「看他打的真的很好，我能做的就是修正自己的感覺，維持好的狀況幫助球隊贏球。」
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