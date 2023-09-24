中職／吉力吉撈20轟獨居領先 布里悍、蔣少宏投打屠獅
味全龍隊今天作客台南球場，洋投布里悍先發7局無失分，蔣少宏3打數2安打、攻下兩分打點，吉力吉撈．鞏冠本季第20轟出爐， 終場以3：0擊敗統一獅隊，也讓獅隊中斷3連勝。
布里悍用97球完成7局任務，被揮出4支安打、保送3次，一路壓制獅隊打線，奪下本季第9勝，追平鄭浩均、德保拉、黃子鵬，並列全聯盟第2，落後隊友鋼龍2勝。
獅隊洋投布萊威同樣先發7局，被揮出5支安打，包括1支全壘打，飆出7次三振，失3分吞敗。
兩隊打完前4局都掛零，龍隊5局上展開攻勢，劉基鴻率先安打，靠林孝程內野滾地球推進二壘，蔣少宏適安打攻下全場第1分。
6局上兩出局，吉力吉撈．鞏冠轟出中外野陽春砲，也是近6戰第5轟，成為本季首位20轟打者。
7局上龍隊得分模式有如第5局，劉基鴻揮出安打，靠瑪仕革斯．俄霸律尼內野滾地球推進二壘，蔣少宏揮出二壘打，再攻下1分打點，一路領先到比賽結束。
吉力吉撈．鞏冠連續20比賽出現安打，近26戰有25戰開張，蔣少宏兩支關鍵安打攻下兩分，包括勝利打點，獲選單場MVP。
中職今天兩場比賽開打前，吉力吉撈．鞏冠、樂天桃猿隊廖健富19轟並列第1，廖健富對富邦悍將隊之戰3打數掛零、被保送1次，吉力吉撈．鞏冠獨居全壘打王。
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