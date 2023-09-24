快訊

亞運桌球／直落3挺進4強 中華隊男團確定連3屆奪牌

爭取從優撫卹！4殉職勇消可獲2783萬至2897萬 屏縣府協助入祀忠烈祠

3勇消「回家了」…明揚大火4消防員殉職 1人遺骸碳化採不到DNA

中職／就是要做公益 李宗賢關鍵安終止悍將9連不勝

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊李宗賢敲回勝利打點。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊李宗賢敲回勝利打點。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今晚一解對勝利的渴望，靠著李宗賢一棒敲回關鍵超前分，以3：1擊敗下半季龍頭樂天桃猿隊，終止7連敗、9連不勝，也繼續推進公益助學金的數字。

悍將隊今晚面對0：1落後，先在6局下滿壘時靠林哲瑄選到保送擠回追平分，7局下1出局、二壘有人時，李宗賢更是敲出適時安打，超前比數，2出局後張進德、范國宸的2支安打，讓悍將隊取得第3分。

悍將隊投手郭俊麟前兩場出賽都是後援，今天重返先發，繳出5局被敲6支安打、失1分的表現，不過勝投落在中繼1.1局無失分的李子強身上，最後再壓出勝利方程式，富藍戈1.2局、曾峻岳1局無失分。

猿隊先發投手黃子鵬雖有6.2局失3分的優質先發，仍吞下本季第8敗，中斷個人5連勝，防禦率上升到3.77。

悍將隊與富邦人壽合作「悍你一起用愛心做朋友」助學計畫，悍將球員於新莊主場每得1分，富邦人壽就捐助新北在地弱勢學子一年7200元的助學金，去年悍將隊在主場得到203分，今天賽前富邦人壽也特別舉辦捐贈儀式，今天悍將隊的猛打，明年增加更多受惠者。

李宗賢 樂天桃猿

延伸閱讀

圖輯／中職李宗賢、吉力吉撈．鞏冠先後開轟 龍隊4:2領先悍將

中職／個人獎項三壘成一級戰區 李宗賢：很棒的競爭

中職／全速衝撞2悍將倒地 姚冠瑋擔架抬出場已送醫觀察

中職／曾峻岳說之前被江坤宇打醒了 稻葉篤紀現場直擊

相關新聞

中職／就是要做公益 李宗賢關鍵安終止悍將9連不勝

富邦悍將隊今晚一解對勝利的渴望，靠著李宗賢一棒敲回關鍵超前分，以3：1擊敗下半季龍頭樂天桃猿隊，終止7連敗、9連不勝，也...

中職／舒治浩場上不畏懼 曾豪駒期許變更好再回一軍

中職樂天桃猿隊今天將19歲投手舒治浩下放二軍，拉上投手莊昕諺，總教練曾豪駒稱讚舒治浩表現不錯，有看到場上不畏懼的感覺，希...

中職／迎辣酷甜趴 李多慧再獻個人秀DAHYE TIME

樂天桃猿隊將在10月7日（六）、8日（日）舉辦「Rakuten Girls辣酷甜趴」，「DAHYE TIME」再度在主題...

中職／陪產感受女性偉大 梁家榮衝回球場是太座旨意

樂天桃猿隊三壘手梁家榮昨天中午喜獲麟兒，還來不及抱到兒子，就趕在賽前衝回球場，背後是太太的全力支持，陪產過程見證太太的辛...

中職／悍將攜手富邦人壽做公益 每得1分捐7200元助學金

富邦人壽長期支持國內棒球運動發展，今年與富邦悍將隊合作舉辦「好Young生活節」主題日活動，除持續引領日常環保行動愛護地...

中職／連5季投滿百局現役第3人 陳仕朋每一年都想達成

富邦悍將隊陳仕朋昨天投出5.2局失4分的表現，雖吞下本季第8敗，但今年投球局數累積101.1局，達成連續5年投球局數破百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦