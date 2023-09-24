中職／就是要做公益 李宗賢關鍵安終止悍將9連不勝

富邦悍將隊今晚一解對勝利的渴望，靠著李宗賢一棒敲回關鍵超前分，以3：1擊敗下半季龍頭樂天桃猿隊，終止7連敗、9連不勝，也繼續推進公益助學金的數字。

悍將隊今晚面對0：1落後，先在6局下滿壘時靠林哲瑄選到保送擠回追平分，7局下1出局、二壘有人時，李宗賢更是敲出適時安打，超前比數，2出局後張進德、范國宸的2支安打，讓悍將隊取得第3分。

悍將隊投手郭俊麟前兩場出賽都是後援，今天重返先發，繳出5局被敲6支安打、失1分的表現，不過勝投落在中繼1.1局無失分的李子強身上，最後再壓出勝利方程式，富藍戈1.2局、曾峻岳1局無失分。

猿隊先發投手黃子鵬雖有6.2局失3分的優質先發，仍吞下本季第8敗，中斷個人5連勝，防禦率上升到3.77。

悍將隊與富邦人壽合作「悍你一起用愛心做朋友」助學計畫，悍將球員於新莊主場每得1分，富邦人壽就捐助新北在地弱勢學子一年7200元的助學金，去年悍將隊在主場得到203分，今天賽前富邦人壽也特別舉辦捐贈儀式，今天悍將隊的猛打，明年增加更多受惠者。

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