中職／迎辣酷甜趴 李多慧再獻個人秀DAHYE TIME
樂天桃猿隊將在10月7日（六）、8日（日）舉辦「Rakuten Girls辣酷甜趴」，「DAHYE TIME」再度在主題趴終極登場，8日四局上半結束後，李多慧將進行「個舞」Solo秀。
「辣酷甜趴」由33位樂天女孩使出渾身解數，掀起前後浪舞力對決，日前發表「酷酷的」聯名手錶、「甜甜的」年度單曲後，這回一次換添辣酷甜三大醬料之「DAHYE TIME」再度在主題趴終極登場。
10月7日及8日33位女孩將在五局中場鬥舞外，樂天女孩韓籍成員李多慧則將第四度上演個人秀，繼中職初登場、6月22日及25日後，再次帶來精彩的舞蹈演出。
預計在10月8日四局上半結束後，李多慧將進行「個舞」Solo秀（球團保有表演時間解釋變更等權利），是酷酷的？甜甜的？還是辣辣的「多慧搖」絕技？樂天女孩使出渾身解數Ready Go的辣酷甜趴，要讓10號隊友一飽眼福。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 最新中華隊快報
▪ 中華隊點將錄
▪ 賽程與轉播表
▪ 籃球賽程、戰績與比分表
▪ 棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言