中職／迎辣酷甜趴 李多慧再獻個人秀DAHYE TIME

樂天桃猿隊將在10月7日（六）、8日（日）舉辦「Rakuten Girls辣酷甜趴」，「DAHYE TIME」再度在主題趴終極登場，8日四局上半結束後，李多慧將進行「個舞」Solo秀。

「辣酷甜趴」由33位樂天女孩使出渾身解數，掀起前後浪舞力對決，日前發表「酷酷的」聯名手錶、「甜甜的」年度單曲後，這回一次換添辣酷甜三大醬料之「DAHYE TIME」再度在主題趴終極登場。

10月7日及8日33位女孩將在五局中場鬥舞外，樂天女孩韓籍成員李多慧則將第四度上演個人秀，繼中職初登場、6月22日及25日後，再次帶來精彩的舞蹈演出。

預計在10月8日四局上半結束後，李多慧將進行「個舞」Solo秀（球團保有表演時間解釋變更等權利），是酷酷的？甜甜的？還是辣辣的「多慧搖」絕技？樂天女孩使出渾身解數Ready Go的辣酷甜趴，要讓10號隊友一飽眼福。

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