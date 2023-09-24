中職／悍將攜手富邦人壽做公益 每得1分捐7200元助學金

富邦人壽長期支持國內棒球運動發展，今年與富邦悍將隊合作舉辦「好Young生活節」主題日活動，除持續引領日常環保行動愛護地球，今天也邀請台灣癌症基金會的偏鄉守護大使「小薰」黃瀞怡開球，帶領球迷更認識偏鄉銀髮癌友的就醫難題。

台灣癌症基金會長期關注偏鄉癌友就醫狀況，在富邦人壽連續六年的企業資源挹注及攜手推動募款之下，已協助近2000名偏鄉銀髮癌友穩定就醫，今年更透過全新「銀髮癌友偏鄉交通媒合平台」擴大服務範疇。

守護大使「小薰」黃瀞怡因從小住在偏鄉，深知交通不便問題對就醫能力、回診意願等均造成衝擊，對癌友的生命更是一大威脅，因此也藉著登上新莊棒球場開球機會，呼籲大家關注偏鄉癌友就醫可近性議題，幫助他們改善獲得治療前需面對的交通難題。

台灣癌症基金會執行長賴基銘教授表示，正在接受化療或放射線治療的偏鄉銀髮癌友，常常需要每周甚至每天往返醫院，除了要克服癌症療程帶來的不適，還必須忍受長時間且不方便的就醫車程，導致他們就醫意願大大降低，甚至中斷治療。

事實上，癌症穩定治療，是可以控制病情甚至治癒，然而也因為癌症屬於高齡化的疾病，對偏鄉的銀髮癌友而言，就醫交通的艱困，常常會讓癌友萌生中斷治療的念頭。

同時，富邦人壽也持續支持「悍你一起用愛心做朋友」助學計畫，勉勵更多弱勢學子發揮悍將精神勇敢逐夢，悍將隊球員於新莊主場每得1分，富邦人壽就捐助新北在地弱勢學子一年7200元的助學金。

依據富邦悍將於2022年球季主場總得分203分，今日也溫馨舉辦助學金捐贈儀式，並在富邦慈善基金會、富邦悍將的共同見證下，由新北市立新泰國中林同學、及郭同學二位代表受贈，推動多年累計至今，富邦人壽已捐贈近1000萬元公益助學金、幫助超過1300名青少年學生，盼望陪伴更多孩子安心學習成長，並勉勵遇到人生各種挫折與挑戰時，展現奮戰不懈的悍將精神。 富邦人壽、悍將攜手邀請台灣癌症基金會守護大使「小薰」黃瀞怡開球，倡議關心偏鄉銀髮癌友的就醫難題。圖／富邦悍將隊提供

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