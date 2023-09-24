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中職／吉力吉撈．鞏冠遭辱罵 龍隊要網友別以身試法

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟隊兄弟洋投艾士特今晚連抓19個出局數，完全比賽被吉力吉撈．鞏冠的一發陽春砲破功，更引發兩隊清空板凳對峙。圖／取自CPBL TV
中信兄弟隊兄弟洋投艾士特今晚連抓19個出局數，完全比賽被吉力吉撈．鞏冠的一發陽春砲破功，更引發兩隊清空板凳對峙。圖／取自CPBL TV

味全龍隊前天在天母球場對中信兄弟隊之戰，吉力吉撈鞏冠轟出陽春砲，破壞兄弟洋投艾士特的完全比賽，這支全壘打引發兩隊清空板凳對峙，幸好衝突並未擴大，龍隊針對球迷在網路上的歧視字眼，今天做出回應。

龍隊聲明如下：

「針對近期網友散播之歧視性及惡意言論，味全龍球團表達嚴正譴責，同時呼籲網友立即停止惡意不當言論。

球團已與法務研議追究法律責任，敬請網友自重，勿以身試法。」

吉力吉撈．鞏冠前天開轟後，在本壘區目送球出牆，繞壘時振臂、大吼振奮士氣，繞過三壘時和艾士特發生言語衝突，造成兩隊球員衝進場內對峙，吉力吉撈被劉基鴻推到休息區後方，衝突並未擴大，兄弟終場3：1獲勝。

吉力吉撈 鞏冠 味全龍

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