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中職／悍將9連不勝追平自己 逼近10年次慘紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

富邦悍將隊今晚以1：4敗給樂天桃猿隊，9月只拿下36分的悍將隊真的難贏球，今晚吞下7連敗，也追平聯盟本季最多9連不勝，猿隊近5戰4勝的成績則續居下半季第一。

悍將隊進入9月先吞4連敗，隨後2連勝看似止跌回升，然而9月10日開始不知勝利滋味，9場比賽是8敗1和，追平本季最長連不勝紀錄，與6月8日到21日的悍將隊並列，再輸球可能寫下聯盟近10年第二長連不勝紀錄，第一是2022年13連不勝，苦主也是悍將隊。

樂天桃猿先發投手曾仁和今晚7局僅失1分非責失分，有7次三振、1次四壞保送，投111球寫下生涯新高；雖然陳禹勳9局登板上演滿壘劇碼，但仍守住曾仁和的第6勝。

悍將隊先發投手陳仕朋5.2局被敲了10支安打，吞下第8敗，2局上先因嚴宏鈞的安打掉分，5局上更是被敲出4支安打，包含林泓育的二壘打，又丟掉3分。

樂天桃猿 曾仁和

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