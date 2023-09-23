亞錦賽／擬在大巨蛋開戰 王貞治也期待

等待32年的台北大巨蛋終於進入最後衝刺階段，若能通過9月25日的測試，最快10月中可以取得使用執照，趕得上12月在台灣舉行的亞洲棒球錦標賽，屆時有機會看到「OH桑」王貞治現身。

中華棒球協會祕書長林宗成昨天表示，等大巨蛋取得使用執照後，就會確定作為亞錦賽的舉辦場地，「以目前台北市政府提出的時間點，原則上就是在大巨蛋，也會邀請王貞治作為大巨蛋開幕的嘉賓，王貞治也很關注，已經答應屆時一定來台。」

大巨蛋原本預計7月底取得使照，但因檢測還有缺失待改善，目前剩下消防執照尚未通過，根據台北市副市長李四川日前受訪時說法，還差一次消防安檢，若通過本月底就可先行核准，10月中取得使用執照。

按照規畫，11月將先安排兩支隊伍在大巨蛋進行測試賽，其中一隊確定是台北興富發棒球隊，賽事重點是邀集棒協、中華職棒相關人士、教練、球員，確認比賽狀況，如人工草皮、燈光、座椅是否造成影響。

按照契約，大巨蛋在取得使照後，3個月內要開始營運，雖然大巨蛋觀眾席最多可容納4萬人，但首場活動依規定不會超過1萬5000人。

從1991年11月10日中職球迷對當時行政院長郝柏村喊出「我們要巨蛋」以來，大巨蛋終於有望迎接球迷進場，若通過亞錦賽的考驗，明年11月更有機會成為世界12強棒球賽舉辦場地。

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