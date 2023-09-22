中職／雨後挨轟完全比賽破功 艾士特7局10K照樣降龍

中信兄弟隊洋投艾士特挑戰完全比賽，先受到雨神攪局，又挨了吉力吉撈．鞏冠一轟破功，然而7局10K僅失1分的好投，依舊幫助兄弟今晚在天母球場以3：1擊敗味全龍隊。

由於另一地樂天桃猿贏球，下半季排名又有變化，猿隊站上第一，龍隊與兄弟之間無勝差，兄弟靠著勝率些微領先排第二，龍隊從第一掉到第三。

艾士特前6局讓龍隊吞下6顆鴨蛋，安打、保送、失誤數據全都掛0，然而7局上的一波大雨，比賽暫停約47分鐘後才恢復進行，艾士特繼續站上投手丘，先解決掉李凱威，然而面對吉力吉撈卻被敲出一發左外野全壘打，所有可能紀錄都破功。

這一轟也引發火爆插曲，吉力吉撈繞過三壘時，與艾士特之間有些言語交換，導致兩隊球員都衝上場對峙，吉力吉撈也被劉基鴻趕緊推到休息區後方冷靜，衝突並未擴大。

艾士特後續又三振郭天信、讓劉基鴻敲出右外野飛球出局，投完7局僅被敲1支安打，另外丟掉1分，投出10次三振沒有保送，收下本季第5勝（1敗），防禦率下修到1.93。

兄弟打線則是在3局上的一波攻勢打回足夠分數，江坤宇、高宇杰兩支安打，形成1出局、一三壘有人，岳政華再敲出右外野的三壘安打，清空壘包得到2分，王威晨高飛犧牲打打回第3分。

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