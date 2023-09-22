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中職／吉力吉撈轟破艾士特完全比賽 引發板凳清空

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊兄弟洋投艾士特今晚連抓19個出局數，完全比賽被吉力吉撈．鞏冠的一發陽春砲破功，更引發兩隊清空板凳對峙。圖／取自CPBL TV
中信兄弟隊兄弟洋投艾士特今晚連抓19個出局數，完全比賽被吉力吉撈．鞏冠的一發陽春砲破功，更引發兩隊清空板凳對峙。圖／取自CPBL TV

中信兄弟隊兄弟洋投艾士特今晚連抓19個出局數，然而7局下吉力吉撈．鞏冠的一發陽春砲，讓他完全比賽、無安打比賽、完封都一併中斷，這一轟甚至打出火藥味，引發兩隊清空板凳對峙，所幸衝突並未擴大。

艾士特前6局不僅讓味全龍隊吞下6顆鴨蛋，安打、保送、失誤全都掛0，然而7局上的一波大雨中斷賽事，暫停約47分鐘後比賽恢復進行，艾士特繼續站上投手丘，先解決掉李凱威，然而面對吉力吉撈卻被敲出一發左外野全壘打，所有可能紀錄都破功。

吉力吉撈先是在本壘區目送球出牆，繞壘時也振臂、大吼振奮士氣，然而繞過三壘時，艾士特與吉力吉撈有些言語交換，導致兩隊球員都衝上場對峙，吉力吉撈也被劉基鴻趕緊推到休息區後方冷靜，衝突並未擴大。

艾士特後續又三振郭天信、讓劉基鴻敲出右外野飛球出局，投完7局僅被敲1支安打，另外丟掉1分，7局打完兄弟以3：1領先。

吉力吉撈 劉基鴻

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