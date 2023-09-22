中職／鄭浩均手肘肌肉輕微發炎 仍會向中華隊報到

中信兄弟隊今晚對戰味全龍隊，先發投手鄭浩均僅投了0.1局、11球就因手臂緊繃退場休息，球團賽後表示，僅為右手肘肌肉輕微發炎，今晚仍會向亞運中華隊報到。

鄭浩均今天先發面對前兩棒都被敲安，接著郭天信的高飛犧牲打掉分，面對劉基鴻時，鄭浩均一顆失投的變化球形成觸身球，此時兄弟投手教練王建民也上場跟鄭浩均溝通，將他換下場休息，由張祖恩接手。

因為亞運賽事在即，兄弟球團也將鄭浩均送往醫院進一步檢查，球團表示：「鄭浩均MRI報告出爐，檢查狀況僅為右手肘肌肉輕微發炎，預計需要3到5天的休息後，即可開始傳接球。」

鄭浩均原訂今晚向中華隊報到，兄弟球團表示，仍會照常報到，也會將狀況與中華隊防護團隊聯繫，進而追蹤鄭浩均的傷勢復原狀況。

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