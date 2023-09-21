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中職／徐若熙火球連發也早退 龍象2先發加起來投2.2局
中信兄弟隊與味全龍隊今晚原訂上演的本土王牌對決，早早謝幕，鄭浩均僅投11球就中離，徐若熙也是投到第58球提前退場，兩人加起來僅投了2.2局。
鄭浩均原本今天投完就要到亞運中華隊報到，不料僅投了11球就退場休息，球速大約落在140到142公里，0.1局被敲2支安打加上1次觸身球，兄弟球團表示，鄭浩均在第1局投球時因手部緊繃，為保護選手，選擇先換下場休息，防護團隊會再進一步的做檢查。
徐若熙首局則是火球連發，速球都在150公里起跳，最快來到154公里，不料投到3局上1出局後，被連敲2支安打，丟掉1分，隨後教練團上場溝通，最終決定將他換下場休息，由羅華韋接手。
徐若熙今年才剛從韌帶置換手術後歸來，前兩場先發投了1.2局、4局，單場最多47球，今天投了58球退場，留下2.1局被敲2安，另有5次三振、2次四壞保送，掉1分的成績。
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