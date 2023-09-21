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中職／台南地檢署攜手獅隊反賄選 邢泰釗擔任開球嘉賓
統一獅隊今天在台南球場迎戰富邦悍將隊，結合台南地檢署辦理「LIONS UP！賄選OUT！」反賄選宣導活動。
台南地檢署檢察長鍾和憲特地邀請最高檢察署檢察總長邢泰釗到場致詞，並擔任開球嘉賓，台灣高等檢察署台南分署檢察長朱家崎、台南市政府警察局局長廖宗山、法務部調查局台南市調處處長黃建華、台南市政府政風處處長高伯陽，以及獅隊董事長凃忠正、領隊蘇泰安共同參與。
今天賽前場外活動，台南地檢署也特別準備台灣LV手提袋及台南在地美食椪餅，提供球迷參與活動贈送，限量好禮球迷搶先排隊兌換，透過活動宣導讓棒球迷支持反賄選，維持台灣公平正義選舉制度。
蘇泰安表示，非常開心職棒能夠與台南地檢署合作，除了平常就會協助球隊進行法治教育訓練課程，讓職業選手們在法律常識有所幫助，今天透過職棒賽事宣導反賄選行銷結合，希望能落實政府政策宣導，增進市民法治觀念。
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