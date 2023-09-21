中職／王牌對決戲碼腰斬 鄭浩均右手緊繃投11球退場
天母球場今晚的中信兄弟隊鄭浩均與味全龍隊徐若熙本土王牌對決，演到一半就「腰斬」，鄭浩均僅投了0.1局，被敲2安加上1次觸身球，就因右手緊繃被換下場休息，還不知道是否牽動接下來的亞運行程。
鄭浩均原本今天投完就要到亞運中華隊報到，不料僅投了11球就退場，兄弟球團表示，鄭浩均在第1局投球時因手部緊繃，為保護選手，選擇先換下場休息，防護團隊會再進一步的做檢查。
鄭浩均今天先發面對前兩棒都被敲安，接著郭天信的高飛犧牲打掉分，面對劉基鴻時，鄭浩均一顆失投的變化球太過近身，味全龍提出挑戰改判打中衣服的觸身球。
在電視重播輔助判決期間，兄弟投手教練王建民也上場跟鄭浩均溝通，確定是觸身球後，也將鄭浩均換下場休息，由張祖恩接手。
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