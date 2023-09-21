快訊

獨／與李正皓無關！新竹市府證實有內鬼 外洩公文真相曝光

中職／王牌對決戲碼腰斬 鄭浩均右手緊繃投11球退場

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟鄭浩均提前退場。記者林伯東／攝影
中信兄弟鄭浩均提前退場。記者林伯東／攝影

天母球場今晚的中信兄弟隊鄭浩均味全龍隊徐若熙本土王牌對決，演到一半就「腰斬」，鄭浩均僅投了0.1局，被敲2安加上1次觸身球，就因右手緊繃被換下場休息，還不知道是否牽動接下來的亞運行程。

鄭浩均原本今天投完就要到亞運中華隊報到，不料僅投了11球就退場，兄弟球團表示，鄭浩均在第1局投球時因手部緊繃，為保護選手，選擇先換下場休息，防護團隊會再進一步的做檢查。

鄭浩均今天先發面對前兩棒都被敲安，接著郭天信的高飛犧牲打掉分，面對劉基鴻時，鄭浩均一顆失投的變化球太過近身，味全龍提出挑戰改判打中衣服的觸身球。

在電視重播輔助判決期間，兄弟投手教練王建民也上場跟鄭浩均溝通，確定是觸身球後，也將鄭浩均換下場休息，由張祖恩接手。

中信兄弟鄭浩均提前退場。記者林伯東／攝影
中信兄弟鄭浩均提前退場。記者林伯東／攝影

鄭浩均 味全龍 亞運

延伸閱讀

中職／鄭浩均vs.徐若熙 恰總盼看見新世代龍象對決熱

亞運棒球／中華隊3投有望扛先發 吳昇峰、陳敏賜當隊長

中職／鄭浩均躍居本土一哥 亞運期間缺陣讓兄弟好傷

中職／黃子鵬9勝追平鄭浩均 猿獨居榜首、兄弟掉到第3

相關新聞

中職／鄭浩均vs.徐若熙 恰總盼看見新世代龍象對決熱

今晚的天母棒球場很有看頭，中信兄弟隊鄭浩均登板挑戰本季第1個10勝土投，紅色角落則是手術後強勢回歸的味全龍隊徐若熙，兄弟...

中職／王牌對決戲碼腰斬 鄭浩均右手緊繃投11球退場

天母球場今晚的中信兄弟隊鄭浩均與味全龍隊徐若熙本土王牌對決，演到一半就「腰斬」，鄭浩均僅投了0.1局，被敲2安加上1次觸...

中職／李多慧曝想在台灣找房子原因 醉後真心大告白

南韓啦啦隊女神李多慧加入樂天女孩後行程滿檔，除了在球場應援外，還會出席活動、拍攝廣告及錄電視節目。她透露上個月幾乎都住在飯店，因此有在台灣找房子的想法。 李多慧YT頻道出新影片，拍攝當天原本要去

中職／丹丹交男友你信嗎？悍將與刑事局合作打擊詐騙

富邦悍將、台北富邦銀行與刑事局共同合作宣導反詐犯罪，22日（五）在新莊棒球場與樂天桃猿賽前，將邀請行政院打擊詐欺辦公室李...

中職／伍鐸重返一軍 今天中繼、下周先發

味全龍隊今天做出2上2下調度，除了今天先發的徐若熙外，洋投伍鐸也復出重返一軍，總教練葉君璋透露，伍鐸預計今天中繼登板，下...

中職／味全龍啦啦隊傳遭粉絲亂摸 寧寧：請不要觸碰我的身體

味全龍啦啦隊練習生寧寧日前遭不理性球迷伸手亂摸，事後她在個人社群呼籲球迷別觸碰身體，官方粉絲團也發文為女孩發聲。 寧寧日前在IG限時動態用黑底白字文表示：「大家找我拍照或簽名，我都非常樂意，但請

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦