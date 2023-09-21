中職／鄭浩均vs.徐若熙 恰總盼看見新世代龍象對決熱

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
徐若熙(左)與鄭浩均(右)。 報系資料照
徐若熙(左)與鄭浩均(右)。 報系資料照

今晚的天母棒球場很有看頭，中信兄弟隊鄭浩均登板挑戰本季第1個10勝土投，紅色角落則是手術後強勢回歸的味全龍隊徐若熙，兄弟教頭彭政閔很期待，寄望兩人重現龍象本土投手對決的熱潮。

鄭浩均目前以9勝暫居本土投手最多勝，防禦率2.91一度高居聯盟第一，但因局數不足掉出榜外，今天將是他出征亞運前在中職最後一次登板。

彭政閔表示，鄭浩均和徐若熙的球速動輒150公里，今天這場比賽對兩隊打者都很吃力，「新世代本土投手的王牌對決，我想會增加球迷看球的話題。」

就像職棒早期黃平洋和陳義信的對決，至今仍令球迷念念不忘，彭政閔也期待這兩名新世代投手，能夠投出相同感覺，「讓球迷們記住，引領新的話題。」

徐若熙剛從手肘手術後回歸，前兩場出賽合計5.2局無失分，今天再次登板球數、局數有用拉長，彭政閔表示，球隊已經2年沒有對過徐若熙，打者的感覺會比較陌生，而2021年他投長局數的場次也不多，這會是徐若熙未來必須突破的關卡，「如果每次先發都不長，相信他自己也很難接受。」

徐若熙 彭政閔 鄭浩均

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