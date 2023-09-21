中職／李多慧曝想在台灣找房子原因 醉後真心大告白

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。 截圖自影片畫面
李多慧。 截圖自影片畫面

南韓啦啦隊女神李多慧加入樂天女孩後行程滿檔，除了在球場應援外，還會出席活動、拍攝廣告及錄電視節目。她透露上個月幾乎都住在飯店，因此有在台灣找房子的想法。

李多慧YT頻道出新影片，拍攝當天原本要去球場應援，但球賽因雨取消。她表示上次回南韓的家感覺很尷尬，待飯店反而比較自在。她還說想在台灣找房子，因為上個月只待首爾5天，房租很可惜。

李多慧接著造訪常去的餐廳，她享用啤酒和威士忌，醉後真心大告白，「跳啦啦隊已超過5年，其實邊做邊感到不安，這種想法一直卡在心中。不太可能當啦啦隊一輩子，但我想做到不能做為止，因為這是我非常喜歡的職業。」

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李多慧

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