中職／丹丹交男友你信嗎？悍將與刑事局合作打擊詐騙

富邦悍將、台北富邦銀行與刑事局共同合作宣導反詐犯罪，22日（五）在新莊棒球場與樂天桃猿賽前，將邀請行政院打擊詐欺辦公室李憲明主任宣導防詐理念並進行開球儀式。

近年來詐騙新招層出不窮，刑事局與富邦悍將共同合作拍攝反詐宣導影片，由隊長范國宸領銜，與球星王勝偉、陳仕朋，以及Fubon Angels丹丹、潔米、安娜演出「6大高發詐騙手法」情境，並與應援團長崔維斯共同宣導防範措施。

影片內容幽默風趣以寓教於樂的方式宣導反詐騙，球星與啦啦隊們大秀演技，丹丹被「湯姆嗑魯汁」迷上，談起跨國戀情，王勝偉則以為自己網購出問題，買了好幾萬泡麵，實際上都是詐騙手法，6大主題影片將在22日（五）起播放。

22日賽前的反詐開球活動，由刑事局吉祥物「刑事 Bear」(刑事伯)、富邦悍將吉祥物「Frankie」場內互動應援，並邀請行政院打擊詐欺辦公室李憲明主任宣導防詐理念後進行開球儀式，由警政署署長黃明昭擔任打者與台北富邦銀行總經理郭倍廷擔任主審。

當天進場的球迷朋友將可獲得悍將球星、Fubon Angels及應援團擔任主角的防詐特製墊板，球場外還設有反詐犯罪預防宣導攤位，同時號召反詐吉祥物大集合，邀集台北市政府警察局吉祥物「警察大頭娃娃」與新北市政府警察局吉祥物「豹隊長」與民眾互動合影，並由除暴特勤隊展示精良武器及各式裝備與民眾合照，透過裝備解說和分享，讓民眾感受警方打擊不法的決心，邀請球迷朋友一同到場體驗。

《小心被詐》解除分期付款詐騙 #富邦悍將 #王勝偉 Ｘ #刑事局 https://youtu.be/bHIyqUoeXjE

《小心被詐》網路交友詐騙 #FubonAngels #丹丹 Ｘ #刑事局 https://youtu.be/KzFygPdrXRQ

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