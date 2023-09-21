中職／伍鐸重返一軍 今天中繼、下周先發
味全龍隊今天做出2上2下調度，除了今天先發的徐若熙外，洋投伍鐸也復出重返一軍，總教練葉君璋透露，伍鐸預計今天中繼登板，下周就會重返先發輪值。
龍隊今天將呂詠臻、昨天先發的錡龍下放二軍，葉總表示，呂詠臻有反應手有點不舒服，保險起見讓他先休息10天，再看看狀況，「他今年表現不錯，出賽機會自然高，對他來說也是一個風險。」
錡龍昨天面對中信兄弟先發5局掉3分，目前12場先發投68.2局，續航能力不算好，葉總表示，錡龍的球速不到非常快，在面對到第三輪打者時，有可能會遇到狀況，能在該有的局數內頭好就已不錯。
錡龍下二軍要休息15天，也讓龍隊增加調度空間，讓伍鐸重返一軍，也是他自6月8日因傷下二軍後再次回歸，葉總表示，今天先看看伍鐸的狀況，再安排下周何時先發，「評估下來，現在是伍鐸可以回來的時間點。」
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