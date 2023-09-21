中職／味全龍啦啦隊傳遭粉絲亂摸 寧寧：請不要觸碰我的身體

味全龍啦啦隊練習生寧寧日前遭不理性球迷伸手亂摸，事後她在個人社群呼籲球迷別觸碰身體，官方粉絲團也發文為女孩發聲。

寧寧日前在IG限時動態用黑底白字文表示：「大家找我拍照或簽名，我都非常樂意，但請不要觸碰我的身體，即便是在叫我，也請不要觸碰我，謝謝。」

小龍女官方粉絲團昨天也發文向球迷呼籲，「如要找每日C小龍女拍照或簽名，請不要肢體碰觸女孩們。也許在球場裡呼叫女孩會比較不好被發現，但還是不要伸手拍打女孩喔。這樣不僅女孩會被嚇到，也會讓女孩們感受不舒服，所以請大家愛護女孩之外，也要一起保護她們，給予女孩個人空間。」

貼文一出，球迷紛紛留言寫道，「女孩們辛苦了」、「謝謝球團保護女孩們」、「尊重保持距離」、「希望能像樂天一樣走專屬樓梯」、「謝謝小龍女，味全龍加油」。

商品推薦

udn討論區