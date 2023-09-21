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中職／龍隊「咒術迴戰」主題日 雙十連假天母登場

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
味全龍隊10月將推出「咒術迴戰」主題日。圖／味全龍隊提供
味全龍隊10月將推出「咒術迴戰」主題日。圖／味全龍隊提供

味全龍隊將於10月8日、9日在天母球場對中信兄弟隊2連戰，今天宣布推出「咒術迴戰」主題日，與日本現象級動畫聯名合作，除了限定主題球衣、聯名紀念棒球、聯名毛巾，現場並規劃「咒術迴戰」拍照區、闖關遊戲和各式主題情境。

龍隊與「咒術迴戰」聯名主視覺，由劉基鴻、郭天信、王維中、李凱威及啦啦成員小映、霖霖穿上聯名主題球衣，搭配帥氣又俏皮的招牌動作。

主題日也推出兩款限量進場贈品，10月8日為雙面主題海報，9日是特製學生證（共七款，款式當日隨機發送，恕不挑款），進場球迷憑主題日內野門票於驗票入口處即可免費兌換，數量有限，送完為止。

聯名商品除了主題球衣、球帽、紀念棒球外，還有應援毛巾、包包等多款實用又帥氣的商品，將於活動首日在天母球場龍隊商品部同步開賣。

「咒術迴戰」主題日門票已於龍隊售票網開放購票（https://tix.wdragons.com/UTK0101_），更多活動情報及商品資訊，陸續在龍隊官方粉絲專頁公開。

味全龍隊10月將推出「咒術迴戰」主題日。圖／味全龍隊提供
味全龍隊10月將推出「咒術迴戰」主題日。圖／味全龍隊提供

棒球 劉基鴻 中信兄弟

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