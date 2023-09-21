亞運棒球／林昱珉想對中國？中華隊放起煙霧彈
備戰杭州亞運棒球賽事，中華隊9名旅外球員今天到齊加入練球，響尾蛇隊投手林昱珉繼2021年U23世界盃後再次穿起中華隊球衣，最想對戰哪支隊伍，他開玩笑說：「中國吧。」開始放起煙霧彈。
林昱珉今年球季在小聯盟收穫滿滿，球季中從高階1A升上2A，更在2A留下5勝2敗、防禦率4.28，61局投出64次三振的成績，加上高階1A則是整季6勝5敗、防禦率3.86，121.1局140次三振。
林昱珉表示，很意外在球季中升上2A，這是第一個完整賽季，原本設定投出95哩球速、投120局，兩項目標都在今年達成，季末更體會到身體疲勞的感覺，懂得怎麼去處理、恢復，「收穫滿大的。」
原本今年3月的世界棒球經典賽，林昱珉就有機會參與，但最終未能列入名單，他也能理解教練團的考量，「畢竟比較沒辦法追蹤到選手的狀況。」他認為能做的就是把自己準備好，等待機會到來。
林昱珉U系列賽事都當選過國手，亞運還是第一次，最大不同是很多年紀大很多的前輩在，他也期待挖寶，至於是否想對戰韓國隊？他先說：「想丟中國啊。」隨後趕緊說是開玩笑，「角色都是交給教練團分配，自己把自己做好就好。」
今年球季林昱珉磨練既有球種，將不熟悉的變得更好，體重也從68公斤上升到72公斤，才能夠讓球速提升，他也期待今年休賽季繼續努力，讓體重繼續上升。
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