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棒球／大巨蛋取得使照能趕上亞錦賽？體育局長：順利應可以

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
遠雄大巨蛋目前剩下消防安檢還未過關，李四川透露25日消防局會前往檢查，若沒問題，預計10月中取得使照。圖／聯合報系資料照
遠雄大巨蛋目前剩下消防安檢還未過關，李四川透露25日消防局會前往檢查，若沒問題，預計10月中取得使照。圖／聯合報系資料照

台北市副市長李四川今天接受廣播專訪透露，大巨蛋25日將進行消防安檢，若通過預計10月中旬可取得使照，體育局長王泓翔也說，若一切順利11月會先安排北市興富發棒球隊與另外一隻球隊打測試賽，若專家學者認為安全無虞，12月亞錦賽可如期舉辦，但一切前提都是必須先取得使照。

李四川表示，大巨蛋原本預計7月底取得使照，但因為檢測還有缺失待改善，目前還剩下消防執照還沒有通過，預計25日消防局會再前往檢查，若測試通過，月底使用執照就可以先行核准，預計10月中旬取得使用執照。

體育局長王泓翔說明，主要是檢查廣播和中控系統尚未測試通過，主要是看當一處發生火警時，其他區域警示燈、廣播是否能連接，其他小細節包含該灑水、排煙等的部分遠雄都已改善，但消防局還是要依照設計圖做查驗。

王泓翔表示，若10月中順利取得使照，北市府目前規畫11月會安排球隊試打比賽看球場有無問題，其中一隊會找興富發棒球隊，另外一隊則在洽談中包含業餘、職棒、大學校隊都有可能，重點是會邀集棒協、中職等相關專家、教練或球員，來看現場比賽狀況有沒有問題。

市長蔣萬安曾喊話年底亞錦賽將在大巨蛋舉辦，王泓翔說，若10月中順利取得使照、壓力測試也沒太大問題，應該是趕得上，前提是遠雄改善通過取得使照，市府已做好相關準備，「也做了最壞的打算」，在安全檢測上絕不放水。

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