中職／外野3棒都猛打 猛獅擒猿擺脫50天墊底

林安可去亞運集訓不用怕，統一獅隊外野今天由陳傑憲、蘇智傑搭邱智呈，三人都很猛，排在前3棒都敲出3安猛打賞，蘇智傑更是敲出本季第11轟，貢獻4分打點，幫助獅隊在台南主場以8：2擊敗樂天桃猿隊，終止2連敗。

獅隊贏球後，與富邦悍將隊之間無勝差，靠勝率領先擺脫待了50天的下半季墊底，與龍頭勝差也拉近到3場，猿隊與今天贏球的中信兄弟隊同為20勝18敗，並列第一。

胡智爲8月3日登板後右肩受傷，9月10日歸隊前兩場都擔任中繼，今天重返先發，以103球投完5局，雖被敲出7支安打，但僅丟掉1分，為球隊保住領先機會，也拿下個人本季第4勝。

獅隊1局下就先靠蘇智傑的2分砲取得領先，他在6局下敲出二壘打，8局下的一壘打帶有2分打點，差一支三壘打完全打擊。

不僅蘇智傑，第1棒、右外野手邱智呈今天前3打數都敲安，包含一支三壘打，跑回3分得分；第2棒陳傑憲5打數3安打，有1分打點、1分得分。

猿隊先發洋投以118球力投6局，然而被敲11支安打、丟掉6分，吞下本季第3敗（4勝）。

統一獅隊先發投手胡智爲。圖／統一獅隊提供 統一獅隊外野手蘇智傑搭。圖／統一獅隊提供

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