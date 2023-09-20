中職／黃金二游重連開紅盤 艾里歐有分數支援幸福奪勝
「黃金二游」重新連線的第一天，中信兄弟隊就開出紅盤，洋投艾里歐6局7次三振、失2分的優質先發，以3：2險勝味全龍隊，拿下2連勝，兩隊之間無勝差。
兄弟打線1局上開路先鋒岳政華先觸身球上壘，接著推進上二壘，詹子賢的左外野安打先馳得點，6局上則是江坤宇、詹子賢、陳子豪連續3支安打敲回1分，也將龍隊先發投手錡龍打退場，王威晨的高飛犧牲打敲回第3分。
艾里歐前3局局局三振，直到6局下才因為先被李凱威敲安，又被下一棒 吉力吉撈．鞏冠敲出左外野全壘打，一口氣丟掉2分，但很快回穩，連抓3個出局數。
艾里歐來台之後前7場先發有6場優質先發，然而僅拿下1勝（2敗），原因在賽前援護率僅2.05分，今天隊友幫忙打回3分，也讓他收下本季第2勝，防禦率則為2.98。
呂彥青雖然在9局上出現「劇場」，讓龍隊攻佔一三壘，但仍守住1分領先，拿下本季第20次救援成功，續居救援王，也是個人連兩季20次救援成功。
兄弟二壘手岳東華、游擊手江坤宇自7月23日後再度連線，期間岳東華跑壘扭傷右腳踝、江坤宇背部肌肉發炎，導致今天才又合體，只不過岳東華4打數無安打，還在找手感。
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