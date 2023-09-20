中職／沒有不錄了！国獅無双最終回 徐乃麟國慶日開球

統一獅隊今年的「国獅無双」主題日與動漫「中華一番」聯名，獲得球迷好評連連，只可惜3天連戰在9月3日因天候延賽，如今国獅無双最終回決定改至10月10日，外貌神似「解師傅」的知名藝人徐乃麟也將繼續站上投手丘開球。

今年9月1日至3日的国獅無双主題日，前兩天精彩活動獲得球迷好評熱烈迴響，9月3日則因天候因素影響導致當日賽事延賽，場內、外活動故無法順利進行。

球團表示，秉持服務球迷，帶給球迷不一樣的歡樂看球體驗饗宴，国獅無双主題日最後一場活動將擇期舉辦，經授權商、表演團體、開球嘉賓等考量及協調，將改至10月10日雙十國慶於台南棒球場熱鬧舉辦。

統一獅隊今年的「国獅無双」主題日最終回決定改至10月10日，賽前邀請到「普琈門PERFORMER」樂團演出。圖／統一獅隊提供

本次国獅無双主題日最終回，賽前邀請到「普琈門PERFORMER」樂團為我們還原感動，以傳統國樂樂器演奏方式，結合流行音樂及跨界音樂的多元化表演形態，創作出許多新一代音樂風貌，賽前普琈門樂團將會為我們帶來精采的演出，一起回味童年心目中的神曲。

當天開球嘉賓特別邀請徐乃麟站上投手丘為活動開出精彩好球，徐乃麟擁有歌唱、演戲、主持等多項才藝，主持過各種經典長壽綜藝節目，天才衝衝衝、小氣大財神、百戰百勝等，也是本次主題日具熱門話題開球嘉賓。除了賽前表演及開球嘉賓外， 場外各式不同活動也將陸續公布，邀請大家一起共襄盛舉。

10月10日国獅無双主題日預售票，將於9月22日（五）12：00於全台統一超商ibon售票系統開賣，當天12：00～14：59開放2023獅卡會員優先購票，15：00~17：59為兆豐聯名卡優先購票，18：00全面開賣。

国獅無双主題日異動 票務資訊說明

1、日前已經購買10月10日賽事場次門票者，維持保留原座位，可持原票券進場觀賽，若預兌換国獅無双主題日活動贈品(摺扇)，需補足票差價才能兌換。

2、原9月3日賽事購票者，因該場補賽已非国獅無双主題日賽事，該場補賽票價將調整至假日賽事票價，並提供兆豐聯名卡購票優惠等，為確保購票者權益，建議配合「因雨延賽退票辦法」進行退票，而該場次補賽日期，將配合中華職棒大聯盟補賽辦法另行公佈後，該場次售票將另行公告重新開賣。