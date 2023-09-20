中職／用全壘打說再見 高國輝9月30日引退儀式有梗

中華職棒3屆全壘打王、富邦悍將球星高國輝將在今年球季結束後宣告引退，富邦悍將隊在9月30日（六）、10月1日（日）兩天為舉辦「完美輝擊： MY HERO」主題日，30日賽後將舉辦引退儀式，高國輝將以招牌的全壘打與球迷告別。

「完美輝擊： MY HERO」主題日為期兩天，進場球迷可獲得高國輝引退紀念球員卡，紀念球員卡共有2款，主題日2天各贈送一款。

「完美輝擊： MY HERO」主題日第一天9月30日，將是高國輝選手的引退賽，當日悍將推出「高國輝引退賽觀賽證書紀念套組」提供給到場球迷朋友加購珍藏，紀念套組內包含引退賽觀賽證書、引退賽紀念票及紀念封套，每份售價280元。

另外活動當日至 G Store商品旗艦店購買悍將商品，最終消費金額達3000元，即可免費獲得高國輝引退賽觀賽證書紀念套組一份，限量500份。

中職生涯累積170支全壘打的高國輝，要用招牌的全壘打和球迷朋友們好好告別，30日賽後富邦悍將球團將為高國輝舉辦盛大的引退儀式，讓球迷朋友再次見證高國輝的全壘打魅力，購買外野門票的球迷朋友，更有機會在外野接獲高國輝所擊出的全壘打球。