聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／用全壘打說再見 高國輝9月30日引退儀式有梗
中華職棒3屆全壘打王、富邦悍將球星高國輝將在今年球季結束後宣告引退，富邦悍將隊在9月30日（六）、10月1日（日）兩天為舉辦「完美輝擊： MY HERO」主題日，30日賽後將舉辦引退儀式，高國輝將以招牌的全壘打與球迷告別。
「完美輝擊： MY HERO」主題日為期兩天，進場球迷可獲得高國輝引退紀念球員卡，紀念球員卡共有2款，主題日2天各贈送一款。
「完美輝擊： MY HERO」主題日第一天9月30日，將是高國輝選手的引退賽，當日悍將推出「高國輝引退賽觀賽證書紀念套組」提供給到場球迷朋友加購珍藏，紀念套組內包含引退賽觀賽證書、引退賽紀念票及紀念封套，每份售價280元。
另外活動當日至 G Store商品旗艦店購買悍將商品，最終消費金額達3000元，即可免費獲得高國輝引退賽觀賽證書紀念套組一份，限量500份。
中職生涯累積170支全壘打的高國輝，要用招牌的全壘打和球迷朋友們好好告別，30日賽後富邦悍將球團將為高國輝舉辦盛大的引退儀式，讓球迷朋友再次見證高國輝的全壘打魅力，購買外野門票的球迷朋友，更有機會在外野接獲高國輝所擊出的全壘打球。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言