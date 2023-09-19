快訊

汐止瓦斯外洩「濃度超標」有爆炸疑慮 警封鎖現場急開挖

「慌蛋至吉」？陳吉仲、林聰賢接連請辭 國民黨批一走了之：非常不負責

禮物藏陷阱？陸方贈英使館離任館員茶具 意外摔破發現竊聽器

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／火哥神指揮 郭天信再見美技獲贈布里悍1個吻

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍郭天信（右）9局上在全壘打牆前再見美技接殺，沒收最後一個出局數，替球隊守下勝利。記者余承翰／攝影
味全龍郭天信（右）9局上在全壘打牆前再見美技接殺，沒收最後一個出局數，替球隊守下勝利。記者余承翰／攝影

味全龍隊今天9局驚魂，郭天信王勝偉可能的追平、甚至超前安打變成再見接殺，洋投布里悍賽後先向郭天信的臉頰獻上一吻，大讚他是中職唯一可以接到這球的中外野手；郭天信則透露，其實就在前一顆，外野教練張建銘剛提醒往後站，才有辦法完成這記接殺。

龍隊今天以5：4擊敗富邦悍將隊，帶著2分領先進入第9局，陳冠偉面對前兩位打者王正棠、林哲瑄都被敲安，蔣智賢代打敲出安打先追回1分，兩出局時，王勝偉打向中外野的深遠飛球，眼看有機會落地形成長打，但結局是落入「天網」。

總教練葉君璋透露玄機，「剛好我們守備教練有改變策略，提醒守後面一點，剛好講完，剛好就打那麼遠，不然這場很難贏。」此役贏球，讓他直呼運氣真的很好。

郭天信也提到，「我本來的判斷是趨前，前一顆火哥才指揮站後面一點。」王勝偉這球打出去，郭天信說：「沒有覺得會飛出去，我就是一直追、一直追。」

布里悍碰到受訪中的郭天信，先在他臉頰上送上一吻表達感謝，大讚：「我覺得他是全聯盟唯一可以接到這球的，太神奇了！」

味全龍郭天信9局上在全壘打牆前再見美技接殺，沒收最後一個出局數，替球隊守下勝利。記者余承翰／攝影
味全龍郭天信9局上在全壘打牆前再見美技接殺，沒收最後一個出局數，替球隊守下勝利。記者余承翰／攝影

味全龍郭天信（右）9局上在全壘打牆前再見美技接殺，沒收最後一個出局數，替球隊守下勝利。記者余承翰／攝影
味全龍郭天信（右）9局上在全壘打牆前再見美技接殺，沒收最後一個出局數，替球隊守下勝利。記者余承翰／攝影

味全龍郭天信（中）9局上在全壘打牆前再見美技接殺，沒收最後一個出局數，替球隊守下勝利，與隊友擊掌慶祝。記者余承翰／攝影
味全龍郭天信（中）9局上在全壘打牆前再見美技接殺，沒收最後一個出局數，替球隊守下勝利，與隊友擊掌慶祝。記者余承翰／攝影

郭天信 王勝偉

延伸閱讀

中職／布里悍空降防禦率王 悍將6連不勝、9月12戰2勝

中職／郭天信觸身球不想挑戰因1念頭 感謝葉總先下手了

中職／猜到猿隊會盜壘 龍隊再見阻殺非僥倖

中職／差1場錯過全勤…郭天信瞬間背出同樣缺席名單

相關新聞

中職／布里悍空降防禦率王 悍將6連不勝、9月12戰2勝

投手榜單上再迎接一位新防禦率王降臨，味全龍隊洋投布里悍先發7局失2分，幫助龍隊以5：4擊敗富邦悍將隊，他拿下本季第8勝，...

中職／火哥神指揮 郭天信再見美技獲贈布里悍1個吻

味全龍隊今天9局驚魂，郭天信將王勝偉可能的追平、甚至超前安打變成再見接殺，洋投布里悍賽後先向郭天信的臉頰獻上一吻，大讚他...

棒球／孫易磊U18展王牌身手 傳進軍日本火腿接班「大王」

U18世界盃棒球賽國手孫易磊是本屆台灣隊王牌投手，在世界舞台展現身手，期間日職火腿隊總經理稻葉篤紀也有現場觀看，據了解，...

中職／郭天信觸身球不想挑戰因1念頭 感謝葉總先下手了

味全龍隊郭天信上一戰碰到觸身球卻不想挑戰，今天釋疑當下想法，「看了一下，想說兩出局，不要浪費好了。」事後來看，他說要感謝...

中職／徐若熙亞冠賽、亞錦賽都有興趣 葉總傾向2擇1

味全龍隊投手徐若熙去年進行TJ韌帶置換手術，尚待解鎖國際賽經歷，對於年底的亞冠賽、亞錦賽，他都抱持開放態度；龍隊教頭葉君...

中職／張進德頭部強襲球其實沒那麼強 布里悍氣：所以我才漏

休4天再登板，布里悍依舊強悍，今天先發7局失2分，幫助龍隊以5：4擊敗富邦悍將隊，他拿下本季第8勝，防禦率2.16也在補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦