中職／火哥神指揮 郭天信再見美技獲贈布里悍1個吻

味全龍隊今天9局驚魂，郭天信將王勝偉可能的追平、甚至超前安打變成再見接殺，洋投布里悍賽後先向郭天信的臉頰獻上一吻，大讚他是中職唯一可以接到這球的中外野手；郭天信則透露，其實就在前一顆，外野教練張建銘剛提醒往後站，才有辦法完成這記接殺。

龍隊今天以5：4擊敗富邦悍將隊，帶著2分領先進入第9局，陳冠偉面對前兩位打者王正棠、林哲瑄都被敲安，蔣智賢代打敲出安打先追回1分，兩出局時，王勝偉打向中外野的深遠飛球，眼看有機會落地形成長打，但結局是落入「天網」。

總教練葉君璋透露玄機，「剛好我們守備教練有改變策略，提醒守後面一點，剛好講完，剛好就打那麼遠，不然這場很難贏。」此役贏球，讓他直呼運氣真的很好。

郭天信也提到，「我本來的判斷是趨前，前一顆火哥才指揮站後面一點。」王勝偉這球打出去，郭天信說：「沒有覺得會飛出去，我就是一直追、一直追。」

布里悍碰到受訪中的郭天信，先在他臉頰上送上一吻表達感謝，大讚：「我覺得他是全聯盟唯一可以接到這球的，太神奇了！」

味全龍郭天信9局上在全壘打牆前再見美技接殺，沒收最後一個出局數，替球隊守下勝利。記者余承翰／攝影

味全龍郭天信（右）9局上在全壘打牆前再見美技接殺，沒收最後一個出局數，替球隊守下勝利。記者余承翰／攝影