中職／布里悍空降防禦率王 悍將6連不勝、9月12戰2勝

投手榜單上再迎接一位新防禦率王降臨，味全龍隊洋投布里悍先發7局失2分，幫助龍隊以5：4擊敗富邦悍將隊，他拿下本季第8勝，防禦率2.16也在補足局數後進榜。

布里悍先發7局共用93球，被敲7安打、失2分，技壓先發6局被敲8安打、失5分的恩力，恩力吞下第2敗，在中職的勝場尚未開張。

兩隊首局都有選手開砲，李宗賢首打席開轟，這是他本季第2轟，前一發還是5月30日忘記帶球衣，穿日籍打擊教練垣內哲也的球衣時所敲出，今年首度穿自己球衣開砲；1局下，龍隊吉力吉撈．鞏冠也補上一發陽春砲，本季第17轟出爐。

悍將2局上王正棠一壘打、戴培峰二壘打串聯，再度討回2：1領先，卻一樣沒有維持太久，龍隊3局下先靠吉力吉撈．鞏冠的高飛犧牲打送回追平分，第5局李凱威、郭天信的安打各挹注1分打點。

林智勝第6局以三壘打開路，讓龍隊以高飛犧牲打再添分數，布里悍投完7局帶著5：2領先退場，王躍霖、王維中兄弟檔把關第8局，因王勝偉、張進德的串聯安打丟掉1分。

9局上悍將的最後反撲，由陳冠偉把關2分領先，前兩位打者王正棠、林哲瑄都敲安打上壘，龍隊將捕手從蔣少宏換成劉時豪，圍堵悍將的速度戰，仍被蔣智賢敲出安打帶有1分打點，追近到1分差，但悍將無力再進一步扭轉結局。

悍將輸球後，目前處於一波6連不勝低潮，8月31日一役暴打14分之後，進入9月戰績只有2勝9敗1和。