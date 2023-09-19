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中職／獅隊41歲投手潘威倫二軍優質先發 率獅擊敗桃猿

中央社／ 台北19日電
統一獅隊「嘟嘟」潘威倫。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「嘟嘟」潘威倫。圖／統一獅隊提供

中職統一獅隊二軍今天與樂天桃猿交手，獅隊41歲投手潘威倫先發6局失2分、為個人本季首場優質先發，獅隊野手何恆佑開轟，率隊以7比6拿下勝利。

中華職棒二軍例行賽獅隊今天與桃猿隊交手，獅隊投手潘威倫先發展現不錯壓制力，前2局被敲出1支安打，但沒有失分，3局上被鍾玉成、余德龍接連敲出安打失分，4局上再被邱丹、陳佳樂敲出安打掉分。

潘威倫今天總計用68球投6局，被敲出6支安打，投出3次三振、沒有四死球保送，失掉2分責失分，為個人本季最長投球局數，優質先發無關勝敗。

潘威倫是中職多項投手紀錄保持人，一軍336場先發、148勝都是紀錄，本季一軍目前為止僅有1場先發出賽紀錄，為8月12日對富邦悍將，投3局挨1轟，總計失掉5分、吞下敗投。

獅隊今天前4局沒有拿下分數，5局下靠著接連四壞保送、羅暐捷安打先追回1分，6局下姚雨翔適時二壘打送回追平分，楊竣翔補上安打，一棒2分幫助球隊超前比數。

桃猿隊7局上攻下4分，再度取得領先，獅隊7局下靠著何恆佑陽春砲追回1分，8局下滿壘時施冠宇適時安打，一棒2分幫助球隊超前比數，獅隊順利拿下比賽勝利。

潘威倫 中職

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