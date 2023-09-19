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中職／獅隊邀生命鬥士王致遠開球 領隊：傳遞無懼精神

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊今天在台南棒球場與樂天桃猿隊交手，賽前安排別具意義的開球儀式，邀請不服輸的生命鬥士王致遠博士。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天在台南棒球場與樂天桃猿隊交手，賽前安排別具意義的開球儀式，邀請不服輸的生命鬥士王致遠博士。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天在台南棒球場與樂天桃猿隊交手，賽前安排別具意義的開球儀式，邀請不服輸的生命鬥士王致遠博士，領隊蘇泰安期許他不放棄的精神，可以帶給選手借鏡，不要輕易被失敗打倒。

目前任教於國立中山大學的王致遠，2015年因不明感染敗血性休克後四肢截肢，經過辛苦復健之後，穿上義肢重回校園，但生活仍有許多不便之處，後來參加林口長庚醫院林承弘醫師團隊的異體上肢移植計畫，成為全台第一個四肢截肢之後進行雙手移植的患者，努力復健之後，從一個無法脫離看護照顧的狀態，進步到可以獨立生活。

王致遠失去四肢之後，透過不斷地努力與嘗試，找到新的自己、看見生命的另一種姿態，樂觀熱血讓人感動。獅隊今天邀請他站上投手丘開出漂亮精彩好球，也帶給獅隊力量，用無懼的勇氣繼續向前行，拿下更多的勝利。

蘇泰安表示，「今天球隊能夠邀請生命鬥士王致遠博士擔任開球嘉賓，真的非常有意義，透過本次活動也讓跟多人認識王致遠博士的故事和精神，傳遞無懼永不放棄的企圖心和改變的力量，值得職棒選手很好的借鏡，不要輕易被失敗打倒。」

統一獅隊今天在台南棒球場與樂天桃猿隊交手，賽前安排別具意義的開球儀式，邀請不服輸的生命鬥士王致遠博士。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天在台南棒球場與樂天桃猿隊交手，賽前安排別具意義的開球儀式，邀請不服輸的生命鬥士王致遠博士。圖／統一獅隊提供

蘇泰安 樂天桃猿 統一獅

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