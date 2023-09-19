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中職／跨不過個人獎門檻M1 王正棠笑問可以增設工具人嗎？
富邦悍將隊王正棠距離確定跨不過個人獎項門檻M1，他在上半季已有心理準備，現在更掛心如何與傷勢共處。被問到來年若有機會挑戰個人獎，希望是在什麼位置，王正棠笑答：「我希望有工具人的獎項。」
中職聯盟昨天公布本季至今個人獎項達標清單，王正棠在二壘打席已足，但尚缺23場出賽，而加上今天面對味全龍隊在內，悍將本季剛好剩下23場比賽，也就是說只要任一場未站二壘，就確定今年不可能達標。
王正棠透露，自己上半季已有心理準備，當時教練就有說內野、外野都要守，「只要可以上場，內外野都能守，這就是我的價值，以球隊為重，需要我去外野，我就是做好自己的本分。」
若看打擊表現，王正棠上、下半季判若兩人，上半季以2成96打擊率敲出66支安打，經歷腹斜肌傷勢後回歸，下半季出賽27場，93打數敲出16支安打，打擊率只有1成72。
王正棠坦言，受傷回來後的感覺一直沒有很好，無法維持上半季的狀況。他笑答大谷翔平也是一樣的傷勢，雖然感覺不是大傷，但要完全好也不容易，「只要咳嗽、上廁所，有憋氣、出力的動作就會痛。」
現在揮擊時也還是會有疼痛感，但王正棠強調，「不能這樣怪它（腹斜肌傷勢），要找方式和它做朋友，多熱敷、多放鬆。」
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