中職／個人獎項三壘成一級戰區 李宗賢：很棒的競爭

中職今年個人獎項的競爭，三壘防區堪稱一級戰區，劉基鴻、李宗賢、梁家榮都在本季打出生涯年，李宗賢看待各隊三壘好手競爭，直言「我覺得很棒」，對於獎項努力不去放在心上。

三壘過往有多次同額競選的案例，但今年有望上演三強鼎立，劉基鴻、李宗賢都已達標門檻，梁家榮還差8場，基本上也不成問題。

3人成績各擅勝場，至今天賽前，李宗賢、梁家榮站三壘時的打擊率都是3成21，梁家榮的長打率更勝一籌；劉基鴻的打擊率雖「僅」2成88，但在這個位置上敲出109安、13轟、65分打點。

至於守備表現，劉基鴻的守備機會256次為最多，發生20次失誤，守備率0.922；李宗賢211次守備機會發生11次失誤，守備率0.948，梁家榮的守備率0.918最低；王威晨尚缺3場達到門檻，190次守備機會有6次失誤，守備率0.968。

看待三壘個人獎項競爭，李宗賢說：「只能說大家表現都很好，如果可以為球隊貢獻、自己有穩定的成績，這就是很棒的競爭。」他也誇讚對手們身材更好，「又有很多全壘打，很厲害。」

李宗賢坦言，每個人對於個人獎項都有期待，但要讓心態稍微轉換一下，「知道那個東西存在，但不能因此受到影響。」他預測不來誰最後會在票選突圍，自己唯一想法只有把比賽做好，「職棒是長季賽，主要還是希望可以穩定，這是我要再努力的方向。」

劉基鴻也說，自己的想法只有打好每場比賽，沒有想到個人獎項的事；自評三壘守備是否有進步，他的語氣帶著不好意思，「還是…有啦！但也有要加強的地方，今年比較多傳球的失誤，希望各方向都要更穩定。」