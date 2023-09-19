中職／個人獎項三壘成一級戰區 李宗賢：很棒的競爭
中職今年個人獎項的競爭，三壘防區堪稱一級戰區，劉基鴻、李宗賢、梁家榮都在本季打出生涯年，李宗賢看待各隊三壘好手競爭，直言「我覺得很棒」，對於獎項努力不去放在心上。
三壘過往有多次同額競選的案例，但今年有望上演三強鼎立，劉基鴻、李宗賢都已達標門檻，梁家榮還差8場，基本上也不成問題。
3人成績各擅勝場，至今天賽前，李宗賢、梁家榮站三壘時的打擊率都是3成21，梁家榮的長打率更勝一籌；劉基鴻的打擊率雖「僅」2成88，但在這個位置上敲出109安、13轟、65分打點。
至於守備表現，劉基鴻的守備機會256次為最多，發生20次失誤，守備率0.922；李宗賢211次守備機會發生11次失誤，守備率0.948，梁家榮的守備率0.918最低；王威晨尚缺3場達到門檻，190次守備機會有6次失誤，守備率0.968。
看待三壘個人獎項競爭，李宗賢說：「只能說大家表現都很好，如果可以為球隊貢獻、自己有穩定的成績，這就是很棒的競爭。」他也誇讚對手們身材更好，「又有很多全壘打，很厲害。」
李宗賢坦言，每個人對於個人獎項都有期待，但要讓心態稍微轉換一下，「知道那個東西存在，但不能因此受到影響。」他預測不來誰最後會在票選突圍，自己唯一想法只有把比賽做好，「職棒是長季賽，主要還是希望可以穩定，這是我要再努力的方向。」
劉基鴻也說，自己的想法只有打好每場比賽，沒有想到個人獎項的事；自評三壘守備是否有進步，他的語氣帶著不好意思，「還是…有啦！但也有要加強的地方，今年比較多傳球的失誤，希望各方向都要更穩定。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言