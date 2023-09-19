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中職／徐若熙亞冠賽、亞錦賽都有興趣 葉總傾向2擇1
味全龍隊投手徐若熙去年進行TJ韌帶置換手術，尚待解鎖國際賽經歷，對於年底的亞冠賽、亞錦賽，他都抱持開放態度；龍隊教頭葉君璋對子弟兵有更實際的考量，若要二擇一，他認為解除兵役（亞錦賽）優先。
徐若熙回歸後已在一軍出賽2場，前一戰為11日面對樂天桃猿隊4局12上12下，下一戰預計是22日面對中信兄弟隊。
是否有意讓徐若熙參戰亞冠賽、亞錦賽，葉總說如果可以二選一，是希望解決兵役優先，「如果中華隊需要他，他也有這個機會，先解決兵役問題，對他未來會比較好規畫。」他也指出，屆時徐若熙的單場出賽球數應可到80球，「這是按部就班可以達到的數字。」
此外，洋投伍鐸在二軍養傷多時，已在831大限前恢復出賽，對於他目前狀況，葉總表示一切正常，只是看何時要用，由於目前一軍3個洋投都穩定，「現在也不可能沒有狀況就換下來，一換下來要15天，現在只是看要哪個時間點讓他投。」
牛棚大將林凱威目前已經進行兩次牛棚，是否需要安排復健賽？葉總指出，他受傷的位置是腳、不是手，復健賽應該不是必要，頂多是增加對戰的感覺。
葉總表示，林凱威在受傷當下確實很嚴重，隔天甚至說不能走路，檢查結果也顯示有些問題，當時就是評估需要休息3周，龍隊按照實際狀況向棒協提交醫療報告，也有報備就是評估3周，再加上復健時間，不確定來不來得及。
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